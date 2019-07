By

Dove, come e quando Raffaella Fico e Francesco Caserta, ex di Paola Caruso, si sono conosciuti

Sta facendo chiacchierare parecchio la nuova liaison tra Raffella Fico e Francesco Caserta, ex compagno di Paola Caruso. I due si frequentano da qualche settimana e sono stati beccati dal settimanale Spy a Brescia, dove la soubrette napoletana si è recata per accompagnare la figlia Pia dal padre Mario Balotelli. Stando a quello che si legge sulla rivista edita da Mondadori Raffaella e Francesco si sarebbero conosciuti sui social network. Sarebbe stato l’imprenditore calabrese, che vive da tempo a Montecarlo, a fare il primo passo nei confronti della Fico. Dopo aver scoperto della fine della relazione tra la showgirl e Alessandro Moggi, Caserta avrebbe cominciato a corteggiare la 31enne.

Raffaella Fico e Francesco Caserta: insieme grazie ai social network

“All’inizio Raffaella era titubante ma poi ha accettato l’invito galante e così i due hanno iniziato a frequentarsi”, si legge sulla rivista edita da Mondadori. Al momento, però, i diretti interessati preferiscono non uscire ancora allo scoperto. Sia Raffaella sia Francesco preferiscono viversi lontano dal gossip e dalle luci della ribalta. Anche perché la posizione di Caserta è tutt’altro che facile: il giovane è in pessimi rapporti con Paola Caruso, dalla quale ha avuto qualche mese fa il piccolo Michele. Una vicenda complicata finita al centro del salotto di Barbara d’Urso ma pure nelle aule di tribunale.

La reazione di Paola Caruso alla love story tra Raffaella e Francesco

Per ora Paola Caruso non ha proferito parola. L’ex Bonas di Avanti un altro non si è minimamente scomposta davanti alla notizia della frequentazione tra l’ex fidanzato Francesco Caserta e Raffaella Fico. Ci saranno presto fulmini e saette o Paoletta sceglierà la strada dell’indifferenza?