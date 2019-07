Raffaella Fico insieme all’ex di Paola Caruso: weekend romantico, lo scoop

Raffaella Fico dopo Alessandro Moggi: lo scoop sull’ex di Paola Caruso

Archiviata la storia con Alessandro Moggi, sembra che Raffaella Fico abbia ritrovato l’amore, o che qualcosa nella sua vita sentimentale sta cambiando. Secondo il settimanale Chi, la bella showgirl, ex compagna di Balotelli e mamma della piccola Pia, è stata intercettata in un resort a Brescia in compagnia dell’ex di Paola Caruso. Tutti ricordiamo le lacrima dell’ex Bonas di Avanti un altro in tv, dopo la notizia della gravidanza, lui non si era fatto più sentire, tanto che Paola ha dovuto affrontare i nove mesi e il parto da sola. Se sembrava essersi aperto uno spiraglio, ora le cose su questo fronte si sono congelate. Anzi Francesco, questo il nome dell’ex della Bonas, sembra abbia iniziato qualcosa con la Fico. Per ora, ovviamente, si tratta di mero gossip e non abbiamo ufficialità al riguardo.

Raffaella Fico di nuovo innamorata? Il gossip che la riguarda da vicino

Nella rubrica del settimanale Chi, Chicche di Gossip, si legge: “Raffaella Fico, dopo l’addio con Alessandro Moggi (volato tra le braccia della politica Elvira Savino), ha trascorso un romantico weekend in un resort, a Brescia, con Francesco, ex compagno di Paola Caruso e padre del bimbo della showgirl. La Fico e Francesco, durante le loro uscite erano scortati da guardi del corpo. Come mai?“, si chiede il settimanale. Cosa avrebbero da nascondere i due? Probabilmente, se davvero qualcosa è nato tra i due, vogliono tenere segreta la loro relazione. Attendiamo allora l’ufficialità della Fico che dirà qualcosa al riguardo, se davvero è nato l’amore con Francesco.

Raffaella Fico: l’addio ad Alessandro Moggi

L’addio ad Alessandro Moggi era stato confermato dalla stessa Raffaella Fico, la quale, ospite al programma radiofonico “Un giorno da pecora“, ha parlato della rottura e spiegato anche qualche dettaglio in più. “Sono single, e ora sto molto bene così. Ho lasciato Moggi un po’ di mesi fa, non mi va di parlarne, fa parte del passato. Però vi posso dire una cosa. Che vicino a me ho bisogno di un uomo, di un uomo che mi faccia sentire donna“, aveva detto la Fico ai microfoni di Rai Radio 1. Sarà proprio l’ex di Paola Caruso l’uomo che lei attendeva?