Paola Caruso, l’appello fa breccia nel cuore dell’ex: “Sistemeremo tutto”

Paola Caruso, l’appello ha fatto breccia nel cuore dell’ex compagno che risponde: “Ho un cuore e un cervello, sistemeremo ogni cosa”

Paola Caruso e Francesco, dopo mesi di botta e risposta infuocati, potrebbero tentare di andare alla ricerca di una soluzione pacificatrice. Una porta verso tale prospettiva è stata aperta dallo stesso Francesco, dopo che ieri sera, la neo mamma gli ha lanciato l’ennesimo appello, durante l’intervista andata in onda nella seconda puntata di Live – Non è la D’Urso. L’imprenditore, stimolato dai suoi follower e toccato da quanto visto e sentito nel programma di Canale 5, nelle scorse ore ha scritto tra le sue Stories Instagram di voler mettere a posto la situazione delicata che si è creata. Situazione che finora pareva non potesse trovare una riconciliazione.

“Sistemeremo ogni cosa. Tempo al tempo”. Francesco risponde all’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, neo mamma di Michelino

“Mi sono accorto solamente adesso dei numerosi messaggi che mi avete inviato in direct“, ha esordito Francesco su Instagram. “Ho guardato i video della puntata di stasera – ha aggiunto – e posso solamente dire che il tempo sistemerà ogni cosa. Ho un cuore e soprattutto un cervello, fortunatamente. Sistemeremo ogni cosa. Tempo al tempo”. Dunque l’appello lanciato da Paola non è rimasto inascoltato. “Dal giorno del parto ad oggi non mi ha mai scritto. Eppure è sbloccato sul mio telefono, può contattarmi quando vuole”, ha spiegato nel corso di Live – Non è la d’Urso l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

Francesco e Paola Caruso vicino alla pace? La vicenda potrebbe prendere una nuova e positiva piega

“Anche se non c’è più nessun noi, so quanto ci siamo amati, Michelino è il frutto dell’amore”, ha aggiunto Paola che ha ribadito che tra poco si sottoporrà al test del DNA per “dimostrare a tutti la verità”. Infine è giunto l’appello pubblico a Francesco: “Ti aspettiamo quando vuoi, se vuoi fare il padre Michelino è qui”. La vicenda, che nei mesi scorsi si è fatta alquanto complessa e a tratti ingarbugliata e rovente, pare ora che possa prendere una piega diversa. “Tempo al tempo”, speriamo non troppo, però.