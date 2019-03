Paola Caruso in lacrime a Non è la d’Urso: appello al padre di suo figlio

Paola Caruso: appello all’ex fidanzato a Live-Non è la d’Urso

A due settimane dal parto, Paola Caruso è tornata in tv. L’ex Bonas di Avanti un altro è stata ospite di Live-Non è la d’Urso, dove ha presentato a tutti il piccolo Michele Nicola, detto Michelino. La soubrette ha confidato che l’ex fidanzato Francesco non si è fatto più vivo nonostante la nascita del bambino. Paola ha mandato un messaggio all’ex compagno prima di entrare in sala parto ma l’imprenditore calabrese non si è presentato. “Dal giorno del parto ad oggi non mi ha mai scritto. Eppure è sbloccato sul mio telefono, può contattarmi quando vuole”, ha spiegato l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. “Anche se non c’è più nessun noi so quanto ci siamo amati, Michelino è il frutto dell’amore”, ha aggiunto la Caruso. Che a breve si sottoporrà al test del DNA per “dimostrare a tutti la verità”, come sottolineato dalla stessa neo mamma.

Live-Non è la d’Urso, Paola Caruso: “Non obblighiamo nessuno”

“Noi non obblighiamo nessuno a fare il padre, non si può obbligare nessuno a fare il padre”, ha dichiarato Paola Caruso a Live-Non è la d’Urso. La 34enne ha poi fatto un appello pubblico a Francesco: “Ti aspettiamo quando vuoi, se vuoi fare il padre Michelino è qui”. L’imprenditore risponderà presto alla richiesta della bionda showgirl o continuerà ad ignorarla?

Paola Caruso e l’incontro con la presunta madre biologica

Intanto la presunta madre biologica di Paola Caruso arriverà presto a Milano. Al momento non c’è ancora certezza sulla faccenda ma Paola è speranzosa: “Forse Michelino non ha un papà ma avrà una nonna, degli zii…”.