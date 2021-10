Raffaella Mennoia: “Lasciare Uomini e Donne? Ci ho pensato…”

Ebbene sì, Raffaella Mennoia ha davvero pensato di lasciare Uomini e Donne, di smettere di fare l’autrice. A rivelarlo è lei stessa in una nuova e profonda intervista sul Magazine del programma di Maria De Filippi. Parlando del suo libro, Cupido spostati, la compagna di Alessio Sakara risponde a una domanda che potrebbe lasciare un po’ tutti sulle spine, ma non troppo. Infatti, sembra proprio che l’autrice per ora manterrà il suo ruolo nella trasmissione di Canale 5.

Scendendo nel dettaglio, le viene chiesto se ha mai pensato di smettere con il programma e di fare altro. “Uuuuh… Ci ho pensato tante volte”, dichiara la Mennoia. Dunque, nella testa dell’autrice più volte è arrivata l’idea di lasciare questo posto. Ma lei stessa ci pensa a precisare che non ha mai trovato niente che le piacerebbe fare “più di questo”. Anzi, l’unica cosa che potrebbe effettivamente portarla a prendere questa difficile scelta “forse è qualcosa legato al recupero e alla cura degli animali”.

Nonostante ciò, sa di amare davvero tanto questo lavoro e che non ci sarebbe nulla che potrebbe piacerle di più. Quindi, il pubblico può stare tranquillo, in quanto Raffaella Mennoia non sembra avere alcuna intenzione di lasciare UeD. Lo scorso anno, addirittura, qualcuno aveva ipotizzato che potesse aver preso questa decisione per scendere in politica. Ma si può ormai dire con certezza che l’ipotesi fatta non si basava proprio sulla realtà.

Ormai da 25 anni lavora nel programma di Maria De Filippi e crede che il successo derivi dal fatto che “la gente non può vivere senza amore e anche quando riesce a vivere senza ha comunque voglia di vedere la gente che si innamora”. Questo il pensiero di Raffaella, la quale spiega che lei e la redazione cercano di raccontare proprio cosa accade tra le coppie, con tutta l’onestà.

Inoltre, precisa che il pubblico sa bene “quando un sentimento è vero o finto”. Sebbene qualcuno tenti di fare delle “truffe” all’interno del programma, i telespettatori se ne accorgono sempre. Ricorda ancora la sensazione provata i primi giorni, si sentiva terrorizzata. Aveva solo 23 anni e già faceva parte di una delle redazioni che avrebbe registrato un enorme successo sul piccolo schermo.

Si torna a parlare del libro, Cupido spostati. Maria De Filippi ha invitato la Mennoia a prendere parte alle recenti puntate, proprio per darle l’opportunità di far conoscere il romanzo al pubblico di Canale 5. Spera che possa essere un libro “che porti fortuna a chi si vuole innamorare” e che porti l’amore a chi, invece, non lo sta cercando.

Ammette di non essersi innamorata tante volte nella sua vita, forse solo due volte. Sembra assurdo, visto che è autrice di un programma che parla d’amore, ma non è una persona romantica. Ed ecco che parla della sua relazione con Alessio Sakara. Quest’ultimo a Verissimo ha preferito, invece, non entrare nei dettagli.

“Ancora adesso, se Alessio è via per lavoro, quando lo rivedo mi batte forte il cuore, sento le farfalle nello stomaco, sono emozionata. Ecco, Alessio ancora mi emoziona”

E a chi si chiede se ci sarà un secondo libro, la Mennoia risponde che “per adesso no”, sebbene glielo abbiano già proposto. Alessio Sakara, che affianca Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni a Tu Sì Que Vales, ha ovviamente letto il suo romanzo. “Gli è piaciuto moltissimo”, dichiara l’autrice in questa nuova e lunga intervista!