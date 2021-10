Alessio Sakara oggi è stato ospite a Verissimo insieme a Martin Castrogiovanni. In attesa della nuova puntata di Tu sì que vales di stasera, la coppia di conduttori si è raccontata a Silvia Toffanin. Tra le tante cose, Sakara ha parlato dell’abbandono di suo padre. L’occasione si è presentata quasi subito, quando lui ha parlato del suo maestro Silvano, che ha incontrato nella palestra di boxe dove è andato per sfogare la rabbia e il nervosismo. Il maestro per lui è stato molto importante, è stato un padre per lui proprio perché dopo la separazione dei suoi genitori il papà di Alessio Sakara ha deciso di interrompere i rapporti.

Alessio Sakara è cresciuto con la mamma, perché il padre ha deciso di sua volontà di interrompere i rapporti con lui. “Non ho più avuto contatti con mio padre, per una sua scelta”, ha raccontato il pugile a Silvia. Quando i suoi genitori hanno deciso di lasciarsi è stato un periodo molto difficile per Sakara, era molto irruento. Alla fine è riuscito grazie a Silvano a canalizzare la rabbia. Il suo maestro oggi non c’è più, è venuto a mancare a 86 anni ed è stato anche il padrino del primo figlio di Sakara. Incontrare Silvano è stata la sua fortuna più grande, grazie a lui ha imparato come essere un guerriero fuori e sul ring.

Nel corso dell’intervista si è parlato molto dell’amicizia tra Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. La Toffanin ha anche portato avanti due interviste parallele ripercorrendo la vita di uno e dell’altro, oltre ad approfondire la loro amicizia. Così a un certo punto ha chiesto a Castrogiovanni di fare un bilancio del suo primo anno di matrimonio. Non poteva mancare la domanda sulla vita sentimentale anche all’altro ospite in studio, ma Alessio Sakara a Verissimo ha glissato su Raffaella Mennoia.

L’autrice di Uomini e Donne è la compagna di Sakara da qualche anno, infatti, ma entrambi sono molto riservati. Parlano molto poco del privato e quasi mai della loro relazione. Sakara ha preferito il silenzio anche oggi. Quando la Toffanin ha detto “Adesso tocca a te”, lui ha risposto così:

“Io sono sempre stato molto riservato, da sempre. Ho sempre tenuto dentro, forse è stato il mio modo di difendere ciò che io amo. Tengo tutto dentro di me e me lo vivo molto in privato, qualsiasi cosa”

Silvia è famosa per la sua capacità di strappare dichiarazioni sulla vita sentimentale ai suoi ospiti, ma stavolta ha preferito rinunciare. Ha messo da parte le sue abilità e far prevalere la riservatezza del suo ospite. Chi aspettava questa intervista a Verissimo per aggiornamenti sulla relazione tra Alessio Sakara e Raffaella Mennoia sarà rimasto deluso.