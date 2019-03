Raffaella Mennoia, qualcuno vuole dividerla dal fidanzato? Sfogo notturno

Uomini e Donne gossip: cosa sta succedendo tra Raffaella Mennoia e Alessio Sakara? L’autrice scrive messaggi nella notte

Raffaella Mennoia e Alessio Sakara stanno insieme e sono felici. La loro storia continua, anche se, nell’ultimo periodo, pare che ci siano state delle malelingue sul loro conto. Le ultime stories di Instagram dell’autrice di Uomini e Donne sembrano proprio riferite a qualcuno che starebbe cercando di allontanala dal fidanzato. Non ha fatto nomi, ma è certa che starebbero facendo di tutto affinché non sia più felice con Alessio. Nella notte, a sorpresa, la Mennoia ha scritto questo messaggio: “Io e te, Desert rose. Mi dispiace, non ci separerete. Né ieri né oggi”. Separarla da chi: da Sakara o da un’altra persona speciale? Col prossimo messaggio che leggerete, capirete che, con tutta probabilità, c’entra il suo attuale fidanzato.

Raffaella Mennoia arrabbiata su Instagram: ecco cosa sta accadendo

Ecco cos’altro ha scritto: “Nonostante gli innumerevoli e meschini tentativi di separarci, noi siamo ancora insieme più forti di prima. Non lo so se sarà sempre così, ma voi non ci siete riusciti. Hi, dear”. Sarebbe interessante sapere a chi stia facendo riferimento. Dopo le critiche a Sara Affi Fella (che ha rilasciato delle nuove dichiarazioni su peso e fidanzato), ora nel mirino della Mennoia c’è qualcun altro. Chissà se chiarirà meglio tutto con le prossime stories. Non è la prima volta che si confessa su Instagram. Farà anche gli auguri a Sossio e Ursula? In tanti sono convinti che i due si siano sposati segretamente!

Uomini e Donne, la storia di Mennoia e Sakara

Alessio Sakara e Raffaella Mennoia sono una coppia da circa due anni (non sappiamo se si frequentavano anche da prima) e, fino a questo momento, non ci sono state crisi importanti. Nessuno riuscirà a separarli, di questo l’autrice di U&D è convinta. Cos’altro scopriremo su questa coppia? Siamo certi che ci saranno altri sviluppi dopo le Instagram stories della Mennoia.