Uomini e Donne news, Sara Affi Fella: confessione su peso e fidanzato

Sara Affi Fella dopo Uomini e Donne: le confessioni dell’ex tronista

Sara Affi Fella è riuscita a reagire alla difficile situazione che si è venuta a creare dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne. Non è stato facile, per lei, riprendere tra le mani le redini della sua vita. Ha per esempio avuto una considerevole perdita di peso, ma grazie all’aiuto di un nutrizionista sta facendo degli importanti miglioramenti, come ha fatto sapere attraverso una Instagram stories: “Non amo parlare del mio peso. Però posso dirti che oh, sto bene. Seguo una dieta che mi aiuta a riacquistarlo in modo sano. Allo stesso tempo sto iniziando a fare funzionale in palestra”.

Uomini e Donne gossip, Sara parla del suo nuovo fidanzato

Anche la vita privata è al top. Tra poco incontrerà nuovamente il suo fidanzato e passeranno insieme un periodo speciale: “Domenica parto e raggiungo il mio fidanzato. Non vedo l’ora! Anche se mi aspettano di sicuro 200 lavatrici!”. E a chi le chiede se è veramente felice con il suo nuovo compagno, l’ex tronista di Uomini e Donne ha risposto così: “Troppo! Lui è la mia quiete. Mi sento davvero fortunata”. Non vuole parlare dei suoi progetti futuri col fidanzato, ma vi possiamo dire che una coppia di U&D si sarebbe sposata in segreto. Sarà davvero così?

News Sara Affi Fella: come sarà il suo futuro?

A chi ha chiesto a Sara di Uomini e Donne quali sono i suoi prossimi impegni lavorativi, lei ha dato questa precisa risposta: “Bella domanda questa! Ho dei progetti che voglio porta a termine. Però per il momento vivo il presente senza troppe pretese”. Ha poi fatto dei ringraziamenti alla sua famiglia e a quelle persone che le sono state sempre vicino: “Assolutamente sì! Nonostante avessi la mia famiglia e le mie amiche accanto, avevo bisogno di un aiuto esterno. Ad oggi sono più forte”.