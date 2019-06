Raffaella Mennoia e Alessio Sakara, foto e dedica a sorpresa su Instagram!

Raffaella Mennoia e Alessio Sakara fidanzati, la coppia diventa social e non si nasconde più

Alessio Sakara e Raffaella Mennoia sono fidanzati da un paio di anni circa, ma solo negli ultimi tempi hanno deciso di rendere pubblica la loro relazione. Inizialmente infatti sono riusciti a mantenere segreto il loro amore, poi sono iniziato a spuntare indizi e gossip. Fino a quando non sono arrivate le prime conferme, ma i due hanno continuato a dire di essere molto riservati. Fino a oggi almeno, perché finalmente è arrivata la prima dedica e la prima foto su Instagram della coppia! Come saprete, o come sapranno almeno i più fedeli, la Mennoia al momento si trova in Sardegna per registrare Temptation Island ed è qui che l’ha raggiunta Sakara!

Raffaella Mennoia fidanzata con Alessio Sakara: la prima foto insieme su Instagram

Già una volta Raffaella aveva scritto bellissime parole al suo fidanzato, ma senza nominarlo. Nei giorni scorsi, a dire il vero, Raffaella ha taggato il suo fidanzato Alessio dedicandogli qualche canzone. Inquadrava lo splendido mare della Sardegna, non sappiamo se era in attesa dell’arrivo della sua dolce metà o se invece stesse già lì con lei. Oggi però abbiamo la prima foto di Raffaella Mennoia e Alessio Sakara insieme su Instagram. È stata l’autrice e braccio destro di Maria De Filippi a postarla tra le stories, scegliendo come sottofondo la canzone Anche fragile di Elisa. E poi il tag al profilo del fidanzato, i loro sorrisi e nulla più. Se non il loro amore che hanno deciso di rendere finalmente… social! Proprio come ha fatto anche un’altra vecchia conoscenza di Uomini e Donne col suo nuovo fidanzato.

Raffaella Mennoia e Alessio Sakara insieme, la prima apparizione in pubblico come coppia

La prima apparizione pubblica della coppia risale d’altronde a pochissimo tempo fa. Raffaella Mennoia e il fidanzato Alessio Sakara hanno partecipato insieme all’evento Antinoo Awards, a Cinecittà. Evidentemente adesso sono pronti a regalare foto e video a chi li supporta e sostiene il loro amore. Perché si sa che i fan, ai tempi dei social network, amano sbirciare nelle vite dei loro beniamini! Dobbiamo aspettarci altre foto? Vedremo, magari la Mennoia ci sorprenderà ancora!