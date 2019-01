Raffaella Mennoia e Alessio Sakara, messaggio che stupisce: l’autrice incontenibile

Raffaella Mennoia romantica su Instagram: il dolce messaggio per il fidanzato Alessio Sakara

Stasera Raffaella Mennoia ha deciso di stupire tutti con un romantico messaggio su Instagram! Il destinatario? Il suo fidanzato Alessio Sakara, almeno indirettamente. La coppia non ama essere protagonista del gossip, hanno tentato di mantenere segreto il loro amore il più possibile. E ci sono sicuramente riusciti a lungo! Adesso però che tutti sanno che Raffaella Mennoia e Alessio Sakara stanno insieme, le domande non possono mancare: i fan vogliono saperne di più! Come si sono conosciuti? Quando si sono innamorati? Chi li ha fatti conoscere? A dire il vero, alcune cose si possono immaginare, visto che lavorano insieme a Tu sì que vales. I fan però vogliono risposte concrete così hanno domandato direttamente a Raffaella!

Raffaella Mennoia fidanzata con Alessio Sakara: “Mi amo con te”

Il braccio destro di Maria De Filippi ha deciso di rispondere a queste domande, ma non come molti si aspettavano: “Mi chiedete sempre del mio Lui… Ma io di Lui non racconterò mai niente… Ciò che si ama va preservato, difeso e protetto fino alla fine. Vi auguro adesso che sono una Donna di trovare un Amore che vi completi che non vi sminuisca che vi aiuti a scavare ma anche a planare”. Questo ha scritto stasera su Instagram. Un post ricco d’amore per il fidanzato Alessio, anche se ha parlato in generale sembra chiaro che abbia parlato grazie all’amore che prova per lui. Non a caso, a fine post ha scritto delle bellissime parole per Sakara: “Mi amo con te”, racchiuso tra due cuori.

Raffaella Mennoia e Alessio Sakara stanno insieme: la dedica d’amore

L’autrice di Uomini e Donne, al centro dell’attenzione ultimamente anche per una delicata operazione che ha confessato, ha scritto delle bellissime parole. Ai suoi fan, infatti, ha augurato un amore folle: “Vi auguro un Amore folle da togliere il respiro… Da dire combatterò i miei demoni perché ne vale la pena… Un Amore da proteggere e che cresca insieme a voi a mano a mano… Così forte e testardo da modificare il percorso di una vita… Vi auguro un Amore da sorridere da annusare da riconoscere ancora prima del primo incontro… E che il primo incontro vi trovi già innamorati… Sempre dalla stessa parte… Non arrendetevi… Lottate per amore… Il mezzo più potente a noi concesso”. In queste parole, comunque, i fan possono trovare molte risposte sull’amore che lega Raffaella Mennoia e il fidanzato Alessio Sakara.