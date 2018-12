Raffaella Mennoia consola Alessio Sakara dopo la sconfitta: “Tu vinci sempre”

Raffaella Mennoia e la dolce dedica al suo fidanzato Alessio

Seppur non appaiono quasi mai insieme sui social, Raffaella Mennoia e Alessio Sakara cercano di dimostrarsi a vicenda il loro amore. E, nella maniera più semplice e limpida possibile, l’autrice di Uomini e Donne ha scelto di dedicare un post al suo fidanzato. In un momento non proprio semplice della sua carriera, Sakara riceve tutto il supporto della sua amata Raffaella. Proprio nella giornata di ieri, Alessio, campione di arti marziali, in un’importante sfida è stato sconfitto dal suo avversario. Il match, tenutosi allo Stadium di Genova, ha quindi avuto esito negativo per lo sportivo romano. Ma, a compensare l’amara sconfitta ci ha pensato la dolce Raffy.

Alessio Sakara ko nel gioco ma vincente in amore

Nonostante il difficile momento di Sakara dovuto proprio alla sconfitta avvenuta in soli 10 secondi dall’inizio, la Mennoia ha comunque riscaldato il cuore del grande campione. In che modo? Alcune ore fa, Raffaella ha pubblicato una Instagram stories sul suo profilo social. In questa appare proprio Alessio Sakara in un preciso momento della sfida. Il conduttore di Tu si que vales, nello scatto, porta la bandiera italiano addosso. La concisa ma importante dedica di Raffaella è la seguente: “Tu vinci sempre”. E, lo stesso campione, dopo la carica della sua Mennoia ha scelto di non arrendersi e tornare subito ad allenarsi. Lo dimostra la storia dello stesso Sakara sul suo Instagram.

Sakara devolve l’incasso della sfida ai familiari delle vittime del Ponte Morandi

A causa della sopracitata sfida valevole per la categoria dei pesi massimi leggeri, Alessio Sakara ha dovuto rinunciare alla tanto attesa finale di Tu si que vales. Infatti, il fidanzato di Raffaella non era accanto a Belen Rodriguez sabato sera. Il tutto, ovviamente, non è andato come previsto ma, la vicinanza della Mennoia aiuterà il buon campione ad archiviare la sconfitta quanto prima. Alessio, da quanto riportato dal web, ha deciso di devolvere l’intero incasso della sfida ai familiari delle vittime del Ponte Morandi. Quindi, seppur sconfitto sportivamente parlando, Sakara è campione di solidarietà.