Raffaella Mennoia e Sakara: perché non condividono le foto di coppia sui social

Raffaella Mennoia di Uomini e Donne sempre più innamorata di Alessio Sakara: ecco perché non condividono la loro vita di coppia sui social

Raffaella Mennoia, la storica autrice di Uomini e Donne, è ormai da diverso tempo impegnata sentimentalmente con Alessio Sakara, campione di arti marziali e conduttore di Tu sì que vales. I due, tuttavia, pur essendo molto attivi su Instagram, non hanno mai condiviso una foto insieme sui social. Il motivo? A svelarlo c’ha pensato oggi il settimanale Chi. Nell’ultimo numero in edicola, a tal proposito, si è parlato di una coppia molto discreta, non solo sui social network ma anche nella vita reale. Sia Raffaella Mennoia che Sakara pare amino tenere i loro sentimenti privati e al lontano di occhi e orecchie indiscrete (anche dietro le quinte dei programmi ai quali lavorano).

Raffaella Mennoia e Alessio Sakara: sguardi complici dietro le quinte

Raffaella Mennoia e Alessio Sakara, stando a quanto scritto dal settimanale Chi, da quando stanno insieme sono sempre riusciti a mantenere un basso profilo anche a lavoro. Negli studi Fascino (la casa di produzione di Maria De Filippi), quando la coppia si incontra – dietro le quinte delle trasmissioni alle quali lavorano – nella maggior parte dei casi si limita a salutarsi discretamente, lasciando spazio solo a qualche sguardo complice e a nulla di più. La stessa Raffaella, d’altronde, qualche giorno fa aveva dichiarato che è stato proprio Alessio a chiederle di stare il più possibile lontano dal gossip.

Raffaella Mennoia e Alessio Sakara sempre più innamorati: la richiesta di lui all’autrice di Uomini e Donne

Che Raffaella Mennoia e Alessio Sakara siano felicemente innamorati lo aveva confermato, indirettamente, la stessa Maria De Filippi qualche mese fa. In un’intervista rilasciata a Fuorigioco (inserto domenicale de La Gazzetta dello Sport) la presentatrice aveva fatto riferimento ad una vicinanza tra i due. La relazione, poi, è stata confermata dalla Mennoia.