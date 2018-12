Ascolti tv sabato 1 dicembre: ottimi risultati per Tú sí que vales 5, male Portobello

By

Oltre 5 milioni di spettatori per la finale di Tú sí que vales 5 in onda ieri

Boom di ascolti per la finale di Tú sí que vales 5. Il talent show di Canale 5 ha chiuso in bellezza. Secondo i dati Auditel relativi agli ascolti di ieri sera, sabato 1 dicembre, il programma di Mediaset ha infatti raccolto davanti al video 5.325.000 spettatori pari al 29.8% di share. Il programma condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara conclude così la quinta edizione con ottimi risultati. Lo show ha inflitto una nuova e cocente sconfitta alla concorrenza. Su Rai1 la nuova puntata di Portobello è stata vista infatti da 2.967.000 spettatori. Il programma del sabato sera condotto da Antonella Clerici non decolla. La quinta puntata dello show ha registrato appena il 14.1% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles è stato visto da 1.302.000 spettatori pari al 5.7% di share mentre Bull ha raccolto 1.069.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Rai3 invece il documentario Vero dal Vivo – Francesco De Gregori ha raccolto davanti al video 840.000 spettatori e registrato uno share del 4%.

Tú sí que vales 5: vince Marcin Patrzalek

La sfida del sabato sera ha visto il trionfo di Tú sí que vales 5. La finale ha avuto un immenso successo di pubblico. Ad aggiudicarsi la vittoria è stato il giovanissimo chitarrista polacco Marcin Patrzalek che ha avuto la meglio sugli altri tre finalisti: la cantante Virginia De Lutti, la band Orchestra Magic Musica e il mago Raffaello Corti. Vediamo invece gli ascolti dei programmi in onda sugli altri canali Mediaset. Su Italia1 il film d’animazione L’Era Glaciale 3 – L’Alba dei Dinosauri ha intrattenuto 1.169.000 spettatori (5.4%) mentre su Rete4 il film Il Padrino è stato visto da 814.000 spettatori con il 4.8% % di share.

Gli ascolti degli altri programmi in prima serata

Su La7 la serie Professor T ha registrato 260.000 spettatori con uno share dell’1.6%. Infine su Tv8 World Invasion è stato visto da 316.000 spettatori con l’1.5% mentre sul Nove ACAB – All Cops are Bastard ha intrattenuto 284.000 spettatori con l’1.4%.