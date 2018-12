Tu si que vales 2018: il vincitore è il polacco Marcin Patrzalek

Chi ha vinto Tu si que vales 2018? Il chitarrista polacco Marcin Patrzalek

Marcin Patrzalek ha vinto Tu si que vales 2018. Il chitarrista polacco, poco più che maggiorenne, ha sbaragliato la concorrenza dopo mesi di lunghi provini e selezioni. Il ragazzo ha avuto la meglio sugli altri tre finalisti: la cantante Virginia De Lutti, la band Orchestra Magic Musica e il mago Raffaello Corti. L’artista arrivato dall’Est Europa ha vinto il programma prodotto da Maria De Filippi con il 54% delle preferenze. Il musicista ha portato a casa un bottino da ben centomila euro e la sua arte ha spopolato sui social network. Ma chi è il vincitore della quinta edizione di Tu si que vales?

Tu si que vales: chi è il vincitore Marcin Patrzalek

Marcin Patrzalek è un compositore chitarrista di 18 anni. Prima di approdare a Tu si que vales ha vinto nella sua terra natale, la Polonia, il talent show Must Be The Music Poland. Marcin suona la chitarra acustica, classica, flamenco e jazz, e produce anche musica elettronica, che studia da solo. Nel 2016 ha pubblicato il suo album di debutto HUSH con 10 tracce, e ha composto da solo i brani, 2 arrangiamenti e 2 remix. Nonostante sia spesso in giro per promuovere la sua musica, Marcin continua a studiare: è iscritto all’ultimo anno delle scuole superiori. Patrzalek ha un fratello che studia architettura e i suoi genitori hanno lavorato per venti anni in Italia, più precisamente a Roma.