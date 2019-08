Raffaella Fico torna single: fine della storia con l’ex di Paola Caruso

Raffaella Fico torna single: la sua breve relazione con l’ex di Paola Caruso, Francesco, giunge al termine

Raffaella Fico è tornata single. Questo è il gossip lanciato sulla showgirl dal nuovo numero di Chi. Sembra che la frequentazione con Francesco, ex di Paola Caruso, sia già giunta al capolinea. Secondo quanto si legge sulla rivista, la modella avrebbe preferito chiudere da subito la conoscenza. In questo modo, la Fico avrebbe messo la parola fine a una storia durata pochissimo tempo. Ad annunciare, qualche settimana fa, l’inizio di questa frequentazione era stata proprio la rivista Chi. Ovviamente la notizia non poteva passare inosservata agli occhi dell’ex Bonas di Avanti un Altro. Sicuramente oggi Paola sta bene, tanto che riprende i suoi momenti di vita quotidiana con serenità. Ma sappiamo bene che i rapporti con l’ex Francesco non sono buoni. L’astio tra i due sarebbe arrivato proprio durante la gravidanza della Caruso. Infatti, la showgirl si è ritrovata ad accogliere il piccolo Michele da madre single. Più volte ne ha parlato nei salotti di Barbara d’Urso, dove si è anche scontrata duramente con lo stesso Francesco. I due hanno dato vita anche ad accesi scontri sui social.

Raffaella Fico mette fine alla frequentazione con Francesco: Paola Caruso non aveva apprezzato la notizia

Raffaella Fico torna single e la sua frequentazione, molto breve, con Francesco giunge al termine. Ma Paola non aveva commentato positivamente la notizia. Furiosa per quanto accaduto durante la gravidanza e dopo la nascita del piccolo Michele, la Caruso si era nuovamente scagliata contro Francesco. In particolare, dopo aver scoperto della nuova relazione dell’ex compagno, Paola aveva rivelato di non poter leggere la notizia su Chi che riguardava questa frequentazione. “Non posso scoprire che sta con Raffaella Fico leggendo Chi. Da dodici mesi non mi dà un euro. Non finirà così”, scriveva sui social l’ex Bonas. Impossibile non notare la rabbia che continua a provare nei confronti del padre di suo figlio.

Paola Caruso si gode la sua famiglia e il piccolo Michele, Francesco vede la sua storia con Raffaella al capolinea

E mentre Paola si gode il piccolo Michele e la sua famiglia d’origine ritrovata grazie alla d’Urso, Franceco vede concludersi la sua frequentazione con Raffaella. Secondo quanto si legge sul settimanale, a chiudere la conoscenza sarebbe stata proprio la Fico, prima ancora che iniziasse una vera e propria relazione tra loro.