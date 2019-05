Raffaella Fico su Balotelli: “Siamo complici, ora facciamo i genitori”

Raffaella Fico si rivela su Mario Balotelli: dai dubbi sulla paternità al nuovo rapporto

La showgirl Raffaella Fico è stata intervistata da Eleonora Daniele a Storie Italiane. La Fico, che spesso e volentieri è opinionista nel programma di Rai 1 e che nel tempo si è fatto conoscere al pubblico, ha raccontato il rapporto che ora intercorre tra lei e Mario Balotelli, il papà della piccola Pia. Un racconto rivelatore quello della showgirl che ricorda anche il dolore vissuto dopo i dubbi di Mario circa la paternità della figlia (che più cresce e più assomiglia a lui) fino ad arrivare a sottolineare che tra di loro non c’è nient’altro che un rapporto tra due genitori. Nessun flirt in corso allora tra la Fico e Balotelli o nessuna possibilità di tornare insieme. È tornato dunque il sereno tra Raffaella Fico e Mario Balotelli, e spesso lei si sposta a Marsiglia per portare la piccola Pia dal papà.

Raffaella Fico e il rapporto con Balotelli: “Ora siamo complici“

“Ora siamo molto complici“, ha vuotato il sacco Raffaella Fico, parlando di Mario Balotelli, “Ci sentiamo tutti i giorni per la bambina. Abbiamo ritrovato la nostra serenità. Ai tempi (in cui il calciatore dubitava della paternità di Pia e giornali e siti non facevano altro che parlare del test del DNA, ndr.) ho sofferto molto. Non è stato semplice affrontare la gravidanza da sola“. E poi ammette le colpe, da parte di entrambi: “Abbiamo sbagliato entrambi, eravamo molto giovani. Pia è stata frutto del nostro amore“. Pia vive con la mamma e il papà, per il suo bene. Somiglia molto a Balotelli e spesso si dilettano a prendere in giro la mamma (come successe tempo fa in un divertentissimo video).

Fico e Balotelli, la verità sui gossip del ritorno di fiamma

“Ci vogliamo molto bene, ma per ora stiamo bene così. Siamo sereni, distesi“, così ha risposto Raffaella Fico alla padrona di casa, Storie Italiane, smentendo i gossip che ultimamente l’avevano vista protagonista e in cui si parlava di un probabile ritorno di fiamma con l’ex Mario. Ma quale è la situazione sentimentale della showgirl? Se con Balotelli non torna insieme, sta ancora con il procuratore sportivo, Alessandro Moggi. Alcune settimane fa si parla di una rottura (l’ennesima) ma ad oggi non si sa altro, un fatto certo c’è però: la Fico non ha fatto menzione del fidanzato, cosa sta succedendo?