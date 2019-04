Balotelli e Raffaella Fico, esilarante botta e risposta tra i due ex

Mario Balotelli e Raffaella Fico, scatta l’esilarante botta e risposta tra i due ex

Mario Balotelli nelle scorse ore è tornato al centro del gossip per la sua presunta relazione con Elodie Di Patrizi, ma i suoi occhi, oggi, sono solo per la figlia Pia mentre la sua vena spassosa è soltanto per la sua ex Raffaella Fico, madre della piccola. I due infatti hanno dato vita a un’esilarante botta e risposta sui social. Il tutto ha avuto inizio quando il calciatore in forza al Marsiglia ha pubblicato su Instagram un video della figlia che imita simpaticamente ed esageratamente la camminata della madre. Il filmato è stato prontamente visualizzato dalla Fico che ha replicato, in tono altrettanto spassoso, segno che oggi il rapporto tra i due ex è sereno.

Fico e Balotelli: scambio spassoso di battute

“Pia, fai la camminata della mamma?” dice Balotelli, mentre la figlia scimmiotta un andamento caracollante e simpatico. Mario ride in sottofondo, mentre la Fico replica: “Emulazione bellissima”. “Non è poi così distante dalla realtà”, sussurra il calciatore che alla fine tra le risate riesce a convincere mamma Raffaella:“In effetti mi avete convinta”. Il bel siparietto arriva dopo il gossip circolato nelle scorse ore sullo sportivo bresciano. A lanciarlo Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. Il giornalista ha spifferato di una tresca amorosa tra Balotelli e la cantante Elodie. Tuttavia il calciatore ha smentito la news con parole alquanto nette.

Balotelli ed Elodie: il calciatore smentice, il giornalista Dandolo non ci sta e replica

“Per favore basta dire ca…e. Sono single quindi lasciatemi fuori dai vostri giornaletti bugiardi”, ha scritto Mario tra le sue Stories Instagram dopo che si è diffusa la voce del flirt con Elodie. Finita qui? No, visto che Dandolo, sempre via Intagram, ha replicato con queste parole: “Caro Mariuccio ma chi ha mai scritto che tu sei accasato con Elodie? Vi state intimamente e teneramente frequentando […]. Smentisci anche che avete passato insieme la notte tra il 6 e il 7 aprile dopo aver amorevolmente drinkato in un noto locale gay friendly in zona via Lecco a Milano?“