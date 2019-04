Balotelli e Elodie “fanno coppia fissa, innamorati”: il gossip impazza

Elodie e Mario Balotelli “fanno coppia fissa da un po’”: la cantante e il calciatore stanno insieme, il gossip impazza

Se la notizia che narra della love story tra Mario Balotelli ed Elodie Di Patrizi dovesse trovare conferma, si tratterebbe di un vero e proprio scoop. A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Oggi. Il magazine, che nell’edizione cartacea in uscita il prossimo giovedì racconterà più dettagliatamente la news, non ha dubbi. Il calciatore e la cantante si frequentano. E stando alle anticipazioni divulgate sul web pare addirittura che l’affare sentimentale vada avanti da diverso tempo. Tuttavia, sempre sul settimanale si legge che soltanto ora la coppia è uscita allo scoperto.

Balotelli e l’ex allieva di Amici “innamoratissimi piccioncini”: l’indiscrezione

“La cantante e il calciatore fanno coppia fissa da un po’. Ma solo ora… escono allo scoperto”, titola nell’edizione online il settimanale oggi che parla di una frequentazione “ormai assidua” e che sarebbe sbocciata all’ombra della Madonnina, in quei di Milano. Il magazine, inoltre, sostiene che chi è vicino a Balotelli e all’ex allieva di Amici parla di “innamoratissimi piccioncini”, letteralmente “persi l’uno nell’altra”. Ora non resta che attendere l’articolo completo di Oggi in arrivo nelle edicole giovedì prossimo. Nel frattempo, sia lo sportivo bresciano sia la cantante italo-francese non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali su quanto trapelato.

Elodie e Balotelli: i gossip passati del calciatore e della cantante

Balotelli è stato sempre un personaggio molto chiacchierato per le sue conquiste femminili. Senza dubbio la storia che più ha interessato il gossip è stata quella con Raffaella Fico, da cui è nata anche la piccola Pia. Anche Elodie ha avuto storie finite al centro della cronaca rosa nostrana. Quella con Lele Esposito (cantante conosciuto ad Amici) a cui ha fatto seguito il ritorno di fiamma con il dj Andrea Maggino, con il quale ebbe una relazione prima di diventare famosa. Poi nell’autunno 2018 ecco Luca. “È un ragazzo di Lecce. Non pubblicizzo, ma è generoso, passionale, balliamo insieme e ci stiamo piacendo sempre più. Il calore è fondamentale, il freddo è frigidità, non sentire, morte”, confidava l’interprete a Vanity Fair. E ora che succede? Davvero è scoppiato l’amore con Balotelli?