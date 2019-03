Raffaella Fico e Moggi si sono lasciati (di nuovo)? Il gossip

Raffaella Fico e Alessandro Moggi si sono lasciati? L’indizio sui social

Sembra che sia giunta (di nuovo) al capolinea la storia d’amore di Raffaella Fico e Alessandro Moggi. A lanciare il gossip sui due è il settimanale Chi, che nell’ultimo numero, ha ipotizzato che la bella showgirl abbia rotto per la secondo volta con il procuratore sportivo. Lui, inoltre, è stato paparazzato insieme ad un’altra donna ma non abbiamo conferme che la ragazza in questione sia la sua nuova fiamma. Un fatto certo c’è però! Nel profilo Instagram della Fico non ci sono più le foto che la ritraggono insieme a Moggi, notiamo infatti solo immagini di lei e della piccola Pia, avuta dall’ex compagno Mario Balotelli. Sembra così che la notizia presunta della rottura con Moggi, sia arrivata con molta sorpresa, dato che Raffaella e Alessandro dovevano sposarsi. Anzi, erano state rese note anche le pubblicazioni delle loro nozze. Era stato il settimanale DiPiù a riportare in un numero dello scorso dicembre, la notizia. Le pubblicazioni erano affisse nel Comune di Napoli e il matrimonio sarebbe dovuto avvenire proprio nel 2019. La crisi della scorsa estate sembrava ormai acqua passata, ma il mistero sulla loro rottura è oggi molto forte.

Raffaella Fico e Moggi, storia finita? Il gossip

Cosa sta succedendo a Raffaella Fico e Alessandro Moggi? Secondo il settimanale Chi, i due si sarebbero lasciati. A far esplodere il gossip non solo alcune foto che hanno paparazzato il procuratore sportivo insieme ad un’altra donna ma anche un altro indizio. Nel profilo di Raffaella sono letteralmente sparite le foto con il fidanzato. Ma perché una scelta di questo tipo? I due si sono lasciati? Raffaella Fico, presente a Storie Italiane nella mattinata di mercoledì 20 marzo, non ha fatto menzione alla sua situazione sentimentale. Lasciando così gli amanti del gossip a bocca asciutta.

Raffaella Fico: la vita sentimentale della showgirl

Sembra davvero complicata la storia di Raffaella Fico con Alessandro Moggi, figlio del dirigente sportivo Luciano. Prima di lui, la Fico è tornata al centro del gossip per la storia tormentata con Mario Balotelli. Dal calciatore, Raffaella ha avuto una figlia, Pia, che Mario ha stentato a riconoscere per diverso tempo. Durante la crisi estiva della Fico e Moggi, il gossip parlava di un avvicinamento con Balotelli. Notizia però smentita dal ritorno di fiamma con Alessandro e dall’annuncio delle loro nozze.