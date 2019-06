Raffaella Carrà, A raccontare comincia tu confermato: ecco quando torna

Raffaella Carrà, confermato il format di Rai 3 A raccontare comincia tu

Raffaella Carrà ha fatto il suo ritorno in tv in prima serata e sulla Rai solo qualche mese fa con il nuovo format “A raccontare comincia tu“. Tanti gli ospiti che la conduttrice ha voluto nel suo show, dal calciatore Leonardo Bonucci, e dal Premio Oscar Paolo Sorrentino, alla padrona di casa di tanti programmi di successo di Canale 5, Maria De Fillippi, per citarne alcuni. Il programma è talmente piaciuto a l pubblico, ed ha anche raggiunto un buon successo, tanto che A raccontare comincia tu torna con molta probabilità in autunno e sempre su Rai 3, come ci anticipa TvBlog. Potremmo dunque rivedere la Raffa nazionale di nuovo sul piccolo schermo e allieterà le nostre serate autunnali con le sue interviste, che a noi sono molto piaciute.

A raccontare comincia tu torna in autunno: quando è prevista la seconda stagione

Il sempre informato TvBlog, ci mette al corrente di tutte le novità sulla prossima stagione televisiva. Mentre solo ieri vi abbiamo raccontato gli ultimi provinati per Tale e Quale Show 2019, oggi vi diamo notizia della conferma di A raccontare comincia tu di Raffaella Carrà per la prossima stagione. Secondo quanto riporta il sito, il programma condotto da una delle icone della nostra tv, tornerà con molta probabilità il prossimo 24 ottobre. Lo slot che viene preso in causa è infatti dal 24 ottobre al 14 novembre. Per ora, ovviamente, non sappiamo ancora chi saranno gli ospiti di questa nuova stagione, ma appena lo sapremo ne verrete informati.

A raccontate comincia tu: tutti gli ospiti della passata stagione

Tanti gli ospiti che ci hanno divertito ed emozionato e che si sono raccontati a Raffaella Carrà. Tra di loro ricordiamo: Fiorello, Leonardo Bonucci, Maria De Filippi, Sophia Loren, Paolo Sorrentino.