Lucio Corsi è sicuramente uno dei protagonisti di questo Sanremo 2025. Il duetto presentato alla serata cover insieme a Topo Gigio, omaggiare al leggendario Domenico Modugno e alla sua “Nel blu dipinto di blu“, ha conquistato tutta Italia. Eppurem a La Volta Buona, il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali, ha commentato l’artista in modo decisamente provocatorio.

Quando Caterina Balivo gli ha chiesto se, secondo lui, fosse chiaro il messaggio portato sul palco insieme all’iconico topo dalle grandi orecchie, la risposta di Vitali ha fatto molto discutere: “Io non riuscivo a capire all’inizio chi fosse Topo Gigio e chi fosse Lucio Corsi“. Una battuta di dubbio gusto che ha gelato sia la conduttrice del programma che i telespettatori.

Questi ultimi hanno prontamente replicato sui social: “Può il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni spiegare la battuta su Lucio Corsi e Topo Gigio? Son sincera, in molti non l’abbiamo capita“. Le polemiche non sono mancate, in difesa di un cantautore che non solo sta dimostrando di avere un enorme talento, ma anche un cuore grande. Modugno è stato il primo a prestare la sua voce a Topo Gigio molti anni fa. Lucio, con la sua performance, ha cercato di portare sul palco un messaggio molto sottile e delicato.

Una battuta orrenda su Lucio Corsi da parte del dir. di Tv Sorrisi e Canzoni. #lavoltabuona #lvb #sanremo2025 pic.twitter.com/DdMwacscA3 — GigiGx (@GigiGx) February 15, 2025

Lucio Corsi conquista il pubblico di Sanremo

È proprio Lucio la scoperta di questo Festival, che stasera concorrerà insieme agli altri big per la vittoria di Sanremo. Intanto, tra le strade della città, si mostra come un ragazzo come tanti, molto umile e incredulo per la popolarità che ha raggiunto in questi giorni trascorsi al Teatro Ariston. Proprio come canta nella sua canzone, intitolata “Volevo essere un duro“, non si prende sul serio e si comporta di conseguenza in ogni momento della sua vita.

Proprio mentre salutava i fan fuori dal teatro, Lucio è stato protagonista di un momento particolarmente tenero. Un signore gli ha regalato delle chiacchiere in occasione del Carnevale che è alle porte. Il cantautore, grato per il dono, ha cominciato a frugare nelle proprie tasche, alla ricerca dei soldi per pagare il vassoio di dolci. Quando gli è stato detto che si trattava di un regalo, ha deciso di ricambiare comunque, porgendo al fan una spilla che aveva sul cappello che indossava. Ancora una volta, ha dimostrato di essere un ragazzo come tanti e ha guadagnato ancora più consensi tra i telespettatori di questo Festival.