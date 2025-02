Sanremo: Topo Gigio ‘cancella’ Lucio Corsi. Il gesto di Conti divide

Il quarto appuntamento del Festival di Sanremo è iniziato e la serata delle cover sta già ottenendo ottimi risultati con le prime esibizioni dei cantanti in gara che hanno deciso di omaggiare i loro colleghi. Insieme a Carlo Conti, oggi, all’Ariston vi sono Mahmood e Geppi Cucciari. Fin dal primo momento la comica italiana ha lasciato il segno con la sua ironia e sarcasmo tanto da far ridere il conduttore e la platea. Tuttavia, non sono loro le persone che il pubblico e i telespettatori stavano aspettando. Tutti erano in trepidazione per un ospite speciale e molto amato dagli italiani da decenni. Stiamo parlando di Topo Gigio che ha accompagnato l’artista Lucio Corsi.

Topo Gigio per la prima volta a Sanremo

Per la prima volta è stato ospite a Sanremo Topo Gigio che, con la voce di Leo Valli, si è esibito all’Ariston con Lucio Corsi. I due hanno cantato Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno e la loro esibizione ha fatto emozionare i telespettatori. Ciò che, però, non è passato inosservato è stato il modo in cui Carlo Conti si è rivolto al duo. Dopo la performance, infatti, il conduttore ha iniziato a parlare con Topo Gigio, lasciando in disparte il cantante.

Fiori a Topo Gigio e l’imbarazzo di Lucio Corsi

Pur di creare un siparietto divertente con Topo Gigio, Carlo Conti sembra essersi dimenticato dell’artista in gara Lucio Corsi che ad un certo punto si è messo da una parte senza più dire una parola. E c’è di più, a differenza delle altre coppie, il cantante non ha ricevuto neanche i fiori che, invece, sono stati dati solo ed esclusivamente a Topo Gigio.

Nel bel mezzo dello sketch, è intervenuto anche Mahmood che ha riferito la sua volontà di farsi un selfie con Topo Gigio. Anche in questo caso nessuno ha fatto riferimento al vero artista del duo, Lucio Corsi, che ha continuato a stare lì senza parlare e con una faccia interdetta e a disagio.

La reazione del web

Mentre Lucio Corsi resta in silenzio, il web non perde occasione di dire la propria sulla sua esibizione e sul fatto di aver cantato con Topo Gigio per omaggiare Domenico Modugno che per anni diede la voce al personaggio tanto amato dagli italiani. Su X sono tanti gli utenti che hanno commentato la performance, congratulandosi con l’artista, sottolineando il fatto che si tratti di un vero e proprio genio.

“Chiudete tutto luciocorsi a vinto tutto con topo gigio! Chiudete tutto!”, qualcuno ha affermato. Qualcun altro ha aggiunto: “Poi ci sei tu

@luciocorsi il genio l’autenticità la follia ma soprattutto quella bellezza di dar VITA al fanciullino che ognuno di noi porta nel cuore”.

Poi ci sei tu @luciocorsi il genio l’autenticità la follia ma soprattutto quella bellezza di dar VITA al fanciullino che ognuno di noi porta nel ❤️ By Ida Panariellina #TopoGigio @zecchinodoro @RaiUno @RaiPlay @waltersantillo @RaiRadio2 #Sanremo2025 pic.twitter.com/3qedihcbse — Panariellina86 Quella de I LUNATICI (@PanariellinaIda) February 14, 2025

Che questo ritorno di Topo Gigio porti Lucio Corsi verso la vetta? Secondo gli italiani, Sanremo avrebbe già un vincitore.