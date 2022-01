Quando torna in onda Amici 21, la data della prima puntata del 2022

Quando tornano daytime e puntate di Amici 21 nel 2022? Bisognerà pazientare ancora un po’ per tornare a seguire le avventure degli allievi di Amici 21. E soprattutto le festività natalizie segnano sempre una specie di giro di boa, perché dopo la pausa di Natale si comincia a parlare di Serale. Dopo mesi trascorsi nelle sale di prova a studiare musica e danza, adesso si deciderà chi affronterà il Serale di Amici 2022 e si ritroverà in quelle stesse sale a preparare tante esibizioni per le puntate in prima serata. Ci vuole ancora un po’ di tempo per queste, ma la data della prima puntata del 2022 di Amici è decisamente più vicina.

Stando alle informazioni in circolazione sul Web in queste ore e dando un’occhiata a cosa è successo negli anni precedenti, Amici 21 dovrebbe tornare domenica 9 gennaio 2022. Questo è al momento l’appuntamento scelto per il ritorno, con la registrazione della puntata che dovrebbe tenersi martedì 5 gennaio. Lo ha rivelato Lorenzo Pugnaloni in queste ore. Inizialmente le informazioni portavano a pensare a una prima puntata in onda il 16 gennaio con la prima registrazione il 9 gennaio. Ipotesi da non escludere, comunque. Su Witty Tv c’è un vago accenno al ritorno del talent show, c’è scritto che tornerà dopo le feste, senza precisare il giorno esatto. Tuttavia considerando che Uomini e Donne ricomincerà il 10 gennaio è molto probabile che la data del ritorno di Amici, sia quella giusta.

Così facendo, però, il pubblico potrebbe non scoprire cosa è successo prima della puntata di domenica 9 gennaio. Il daytime infatti tornerà lunedì 10 e di sicuro ripartirà da cosa è successo dopo la registrazione. Forse ci saranno immagini dei festeggiamenti dei ragazzi, ma allo stesso tempo un buco tra l’ultima puntata di dicembre e la prima di gennaio. Per questo motivo non è ancora da escludere l’ipotesi della prima puntata del 2022 di Amici 21 in onda domenica 16.

Ricapitolando, dunque, questi sono al momento gli appuntamenti del ritorno di Amici 21 nel nuovo anno: la prossima registrazione è in programma il 5 gennaio, il daytime riprenderà lunedì 10, il pomeridiano invece tornerà domenica 9. Tutto salvo cambiamenti. Il destino di alcuni concorrenti è appeso a un filo, intanto. Forse Nicol e Rea non hanno trascorso delle serene e tranquille feste, visto che Rudy Zerbi è sul punto di sostituirle. Da gennaio comincerà ufficialmente la corsa al Serale, in partenza a marzo.