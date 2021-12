Serale Amici 21, data d’inizio e prime indiscrezioni sulle squadre

Quando inizia il Serale di Amici 21? Le prime indiscrezioni hanno iniziato a circolare nelle festività natalizie, tutto merito della data d’inizio svelata di C’è Posta per Te. I due programmi di Maria De Filippi si passeranno il testimone come sempre e la conduttrice regnerà ancora nel sabato sera di Canale 5, dopo l’autunno con Tu Sì Que Vales. La strada verso il Serale quest’anno è stata più lunga, perché la fase del pomeridiano è cominciata due mesi prima. Di solito infatti comincia nel mese di novembre, mentre quest’anno è iniziato a settembre. Una promozione, o forse una richiesta a Maria, da parte di Mediaset dopo gli ascolti e il successo dell’anno scorso.

La fase del pomeridiano lunga due mesi in più non ha anticipato il Serale, quindi Amici quest’anno durerà di più a tutti gli effetti. Il Serale andrà a occupare come sempre il sabato sera di Canale 5, per cui non avrebbe potuto cominciare prima visto che prima va in onda C’è Posta per Te, altro grande successo di Maria. Detto ciò, qual è la data d’inizio del Serale di Amici 21? Dalle voci in circolazione sul Web dovrebbe essere il 19 marzo 2022. In base a quante puntate durerà, se nove o dieci, dovrebbe finire il 14 o il 21 maggio 2022.

Il numero di puntate del Serale 2022 non influisce solo sulla data della finale, ma anche su quanti protagonisti ci saranno. In base a quante eliminazioni saranno possibili infatti la produzione sceglierà il numero dei concorrenti del Serale di Amici 21. Potrebbe non esserci un limite, ma in base a quanti saranno allora ci saranno doppie o triple eliminazioni in una puntata. Insomma, su questo aspetto ci sarà ancora da scoprire molto nelle prossime settimane.

Le anticipazioni sul Serale di Amici 21 parlano anche delle squadre. Dovrebbe ripetersi la formula dello scorso anno, quindi con tre squadre capitanate da due professori, uno di canto e uno di ballo. In rete stanno circolando anche dei possibili accoppiamenti: Zerbi e Celentano, Pettinelli e Todaro, Peparini e Cuccarini. La coppia Zerbi e Celentano dovrebbe essere una certezza, sugli altri accoppiamenti tutto può succedere visto che non ci sono stati particolari segnali finora su eventuali affiatamenti tra loro. Come succede, invece, per Rudy e Alessandra.