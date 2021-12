Amici 21: Zerbi demolisce Rea e Nicol, che sbatte la porta e si ribella

Rea e Nicol a rischio eliminazione ad Amici 21, il loro insegnante Rudy Zerbi non è affatto contento del loro percorso. Le due allieve sono di nuovo in sfida perché sono finite nelle ultime posizioni nella gara della puntata di domenica. Stavolta è stato Fedez a classificarle come ultime nella gara, ma dato che succede spesso Rudy ha deciso di incontrare le sue allieve. Non è la prima volta che Rea e Nicol sono in sfida, non è successo sempre ma è successo spesso e per questo Rudy ha manifestato l’intenzione di sostituirle. Non è detto che accada, ma non nota in loro la convinzione giusta per restare ad Amici 21.

Zerbi ha incontrato le due allieve dopo la scorsa puntata e ha fatto capire loro che sono a rischio eliminazione. Ha messo in discussione non tanto il loro talento quanto il loro impegno, cosa che però non è andata giù alle ragazze. In realtà Rudy si è anche lamentato per la scarsa comunicazione con loro due, facendo notare persino che Rea non aveva riconosciuto il suo stesso orsacchiotto. Rea e Nicol non pensano minimamente di non impegnarsi e lo hanno detto al loro insegnante, sebbene con due modi diversi. Nicol è stata più schietta e ha forse pesato meno le parole, ma senza esagerare né mancare di rispetto. Insomma è riuscita a dire la sua e con forza senza lasciare a casa l’educazione.

A un certo punto, però, Nicol si è arrabbiata ancor di più. Quando Rudy ha terminato il discorso, dopo aver detto che potrebbe sostituirle o eliminarle perché così le cose non vanno bene, Nicol è andata via sbattendo la porta. Non se ne è accorta probabilmente, ma ha messo la mascherina ed è corsa via dopo aver sussurrato un “Grazie”. Rea invece è rimasta ancora un po’ davanti al professore, forse in attesa che lui dichiarasse finita la conversazione. Fatto sta che Zerbi non ha gradito l’atteggiamento di Nicol, ha chiesto a Rea di richiamarla dentro e l’ha rimproverata. Nicol si è difesa: “Non ho sbattuto la porta, e ho anche ringraziato. È che non la vedo così”. Tornata in casetta Nicol era molto nervosa e si è ribellata alle parole di Zerbi. Raggiunta da Alex, si è sfogata così:

“Ha detto che non mi impegno, col ca..o. Va bene tutto, porto rispetto ma se la cosa non è vera non è vera. Se poi non ti piaccio e vuoi sostituirmi ok. Sono sembrata pure presuntuosa, una volta che ho detto quello che penso. Allora ovvio che uno poi sta zitto”

Alex ha provato a calmarla e a riflettere con lei facendo domande, chiedendole se lei pensa di impegnarsi e perché Rudy pensa il contrario. “Lascio pensare quello che vuole, questa cosa mi ha fatto inca…re”, ha chiosato una nervosissima Nicol. Cosa succederà dopo le feste di Natale? Rudy Zerbi eliminerà Rea e Nicol ad Amici 21?