Quando si sposano Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi

Fiori d’arancio in vista per una delle coppie più belle e amate di Uomini e Donne. Dopo la nascita della piccola Maria Vittoria, venuta al mondo lo scorso 21 dicembre e chiamata dai suoi genitori Mavi, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi hanno deciso di convolare a nozze. La proposta di matrimonio dell’ex tronista è arrivata pochi giorni dopo il parto, più precisamente la sera della Vigilia di Natale.

In un ask su Instagram l’ex corteggiatrice di Latina ha spiegato quando ci sarà il lieto evento. Claudia di Uomini e Donne ha rimandato tutto al 2024, quando la piccola Maria Vittoria sarà un po’ più grande. Ora la Dionigi e il Cobra, che da tempo vivono a Milano, vogliono cercare un nuovo equilibrio insieme con la bambina, che ha reso le loro vite più ricche, intense e decisamente magiche.

Claudia Dionigi, stuzzicata dai suoi follower, ha svelato su Instagram i dettagli della proposta di matrimonio di Lorenzo Riccardi:

“È successo tutto il 24 sera. Lorenzo mi ha detto che andava a cambiare Mavi ed io ero in cucina ad aiutare mia mamma con i preparativi. Quando sono uscita ho visto tutti radunati sul divano e Lorenzo venire verso di me con Mavi in braccio. Leggere quella scritta sul suo body e vedere Lorenzo poi inginocchiarsi con l’anello dicendo: “Mi vuoi sposare?”…è stata una gioia che io non so descrivere ma soprattutto non me lo aspettavo minimamente. Ho pianto e non c’è stata cosa più bella che ricevere una proposta così intima, in famiglia”