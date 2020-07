Quando si sposa Elettra Lamborghini? A fine settembre, cambia la data

Elettra Lamborghini non sposerà Afrojack il prossimo 6 settembre, come anticipato da Dagospia. Stando a quello che scrive il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 22 luglio, il grande evento è stato fissato alla fine di settembre. Le nozze sono previste quindi per il prossimo 26 settembre. Negli ultimi giorni è cambiata pure la location, come confessato dalla promessa sposa su Instagram. Niente più lago di Garda, come sognava da tempo la 27enne.L’ereditiera ha preferito non svelare i motivi di questo repentino cambiamento ma non è da escludere che c’entri in qualche modo il Coronavirus e le misure di prevenzione. Del resto non siamo ancora tornati del tutto alla normalità e anche i matrimoni di quest’anno saranno ben diversi dagli altri. Ma Elettra ha fatto di tutto per convolare a nozze quest’anno supportata da un wedding planner d’eccezione: il famoso Enzo Miccio. Al momento non è stata svelata la nuova location ma chissà che non sia Bologna, come desiderato da papà Tonino… Il signor Lamborghini ha infatti storto il naso davanti alla decisione della figlia di non sposarsi nella sua città natale ma Elettra è stata irremovibile. Forse qualcosa è cambiato nell’ultimo periodo?

La data di matrimonio di Elettra Lamborghini è il prossimo 26 settembre

Stando alle ultime indiscrezioni Elettra Lamborghini ha già firmato un contratto in esclusiva con Silvia Toffanin: Verissimo trasmetterà le immagini del suo matrimonio. Non solo: in seguito ci sarà, secondo quello che hanno spifferato i beninformati, uno speciale dell’evento su Real Time. Insomma, l’attenzione sul sì della cantante è altissima: del resto Elettra è una delle poche Vip che ha deciso di sposarsi nel 2020 nonostante l’emergenza Coronavirus e le diverse restrizioni. Se altri hanno preferito rimandare la Lamborghini è stata determinata e non ha mai rinviato il grande evento.

Chi è Afrojack: il futuro marito di Elettra Lamborghini è un deejay olandese

Elettra Lamborghini frequenta Afrojack dal 2018. Il primo incontro è avvenuto grazie ad amici in comune e da allora non si sono più mollati. Lui è un produttore e deejay olandese di 33 anni, il cui vero nome è Nick van de Wall. La proposta di matrimonio è arrivata lo scorso anno, durante le vacanze di Natale.