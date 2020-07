Fervono i preparativi per il matrimonio di Elettra Lamborghini e il deejay olandese Afrojack. Come annunciato in anteprima da Dagospia il grande giorno è fissato al prossimo 6 settembre e ora è lo stesso portale di Roberto D’Agostino a fornire nuove e interessanti anticipazioni. A quanto pare l’ereditiera ha già firmato un contratto in esclusiva con Silvia Toffanin: Verissimo trasmetterà le immagini delle nozze. Non solo: in seguito ci sarà, secondo le ultime indiscrezioni, uno speciale dell’evento su Real Time. Insomma, l’attenzione sul sì della cantante è altissima: del resto Elettra è una delle poche Vip che ha deciso di sposarsi nel 2020 nonostante l’emergenza Coronavirus e le diverse restrizioni. Se altri hanno preferito rimandare la Lamborghini è stata determinata e non ha mai rinviato la data. L’organizzazione, tra l’altro, è stata affidata al bravo e talentuoso wedding planner Enzo Miccio.

Elettra Lamborghini sposa il fidanzato Afrojack a settembre

Elettra Lamborghini e Afrojack si sposeranno il prossimo 6 settembre sul Lago di Garda. Una location indubbiamente elegante e raffinata che ha però fatto storcere il naso a papà Tonino. Il commendatore sperava in un matrimonio a Bologna, città dove Elettra è nata e cresciuta. Sulla questione, però, la cantante è stata intransigente e netta. “Decido io”, ha dichiarato a Vanity Fair in modo sicuro. L’ereditiera ha specificato di amare la propria città e di non aver alcun problema con i suoi luoghi di origine. Tuttavia ha puntato una location da sogno sul Garda ed è lì che si prometterà amore eterno con il musicista.

La storia d’amore tra Elettra Lamborghini e Afrojack

Elettra Lamborghini frequenta Afrojack dal 2018. Il primo incontro è avvenuto grazie ad amici in comune e da allora non si sono più mollati. Lui è un produttore e deejay olandese di 33 anni, il cui vero nome è Nick van de Wall. La proposta di matrimonio è arrivata lo scorso anno, durante le vacanze di Natale. Dopo il sì i due artisti allargheranno la famiglia: Elettra sogna di avere almeno due bambini. Che, va precisato, non avranno nomi comuni e troppo usati in Italia come Giulia o Francesco. La Lamborghini ha già fatto sapere che opterà per nomi particolari e stravaganti, un po’ come quello che hanno scelto i suoi genitori per lei.