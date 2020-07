Quando inizia Che Dio ci aiuti 6? Nuove anticipazioni dal set

La vita sui set è ricominciata e questo vuol dire solo una cosa: presto le fiction più amate potranno tornare! E allora c’è da chiedersi: quando inizia Che Dio ci aiuti 6? Le nuove puntate di una delle serie televisive ormai di punta di Rai Uno sono in fase di lavorazione. Gli attori si sono ritrovati sul set da poche settimane, rispettando tutte le disposizioni e le norme del caso. Lavorare ai tempi del Covid-19 non deve essere di certo facile, le limitazioni sono ancora tante e non c’è piena libertà di agire. A meno che non si opti per una soluzione alla Temptation Island, ovvero tenere i protagonisti chiusi e isolati in un villaggio dopo aver accertato della anegatività al Coronavirus e senza avere contatti con l’esterno. Solo così il reality show più amato dell’estate è potuto andare in onda, non rinunciando a balli e massaggi tra fidanzati e tentatori. Nelle fiction pare non sia in corso una soluzione simile, ma gli attori sono ugualmente monitorati e la situazione è sotto controllo.

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 6, quando va in onda e possibile trama

Ebbene, Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi e tutto il cast è finalmente a lavoro per le nuove puntate di Che Dio ci aiuti 6. Puntate attesissime anche per un gradito ritorno, quello di Diana Del Bufalo nei panni di Monica. E poi c’è la possibilità di vedere un triangolo amoroso con Nico e Ginevra, a meno che per una delle due protagoniste femminili non entri in ballo uno delle due new entry. Per il momento è ancora presto per scoprire anticipazioni sulla trama della nuova stagione, ma abbiamo invece aggiornamenti su quando andrà in onda Che Dio ci aiuti 6. O almeno quando potrebbe andare in onda. Gli ultimi aggiornamenti sono giunti dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni. In un trafiletto dedicato alla fiction è stato annunciato che le riprese sono cominciate, e di questo eravamo già al corrente, ma non solo.

Che Dio ci aiuti 6, quando iniziano le nuove puntate: le ultime novità

Per quanto riguarda la possibile messa in onda delle nuove puntate infatti la rivista ha fatto sapere che ora come ora è prevista per la prossima primavera. Da marzo in poi, dunque. La speranza dei fan è riposta adesso tutta nelle parole di Elena Sofia Ricci, che aveva ipotizzato invece di andare in onda a riprese ancora in corso. Tutto è ancora molto incerto comunque, ne sapremo di più nei prossimi mesi!