Quando Hope e Liam scoprono che Beth è viva a Beautiful

Finalmente ci siamo: dopo mesi di drammi, lacrime, morti Hope e Liam stanno per scoprire la verità sulla figlia Beth. La grande rivelazione avviene nelle puntate italiane di Beautiful in onda dal 28 settembre al 4 ottobre 2020. Step by step Liam capisce che la piccola Beth non è morta ma che inconsapevolmente è stata adottata da Steffy. Determinante nella faccenda il contributo di Douglas, il figlio di Thomas e della defunta Caroline Spencer. Se Flo, Shauna, Zoe, Xander e Thomas hanno scelto la strada del silenzio diversa è stata la presa di posizione del bambino. Conscio del grande legame che lo lega a Hope corre dalla sua nuova mamma a rivelare il segreto. Peccato che, almeno inizialmente, la Logan non comprenda fino in fondo le parole di Douglas. Differente il comportamento di Liam, che si fida del bambino in seguito ad una serie di indagini su Flo.

Beautiful, anticipazioni puntate italiane: Hope scopre che la figlia Beth è viva

Hope scopre che la figlia Beth è viva grazie a Liam. Quest’ultimo ha un confronto con Flo Fulton dopo le parole di Douglas. Stanca di segreti e bugie Flo ammette la verità davanti a Liam e a Wyatt. Liam corre da Hope e spiega tutta la situazione all’ex moglie. Nel bel mezzo del confronto arriva Thomas, che cerca di aggredire Spencer. A fermare lo stilista ci pensa Hope, del tutto scossa dall’ultima notizia ricevuta. Successivamente Hope e Liam si ricongiungono e corrono a casa di Steffy per poter riabbracciare la piccola Beth/Phoebe. Steffy viene informata della faccenda: la Forrester è costretta a separarsi tra le lacrime dalla figlia adottiva. Una notizia che devasta Steffy ma Hope promette alla sorellastra che potrà continuare a vedere la piccola Beth. Del resto la bambina sarà legata per sempre a Kelly, la figlia di Steffy e Liam.

Beautiful, anticipazioni puntate americane: Hope e Liam tornano insieme

Nelle puntate americane di Beautiful Hope Logan è oggi del tutto serena. La ragazza ha finalmente la vita che sognava accanto a Liam, che ha sposato per l’ennesima volta, e ai piccoli Beth e Douglas. Archiviata la truffa di cui è stata vittima, Hope ha preso le distanze da Thomas e Flo. Pure Brooke non vuole più avere niente a che fare con la nipote ritrovata. Gli unici a perdonare Flo sono stati, fino ad ora, Wyatt, Katie e Donna. Brooke ha inoltre un altro motivo per non sopportare Flo: la madre Shauna ha sposato a Las Vegas Ridge. Con la complicità della sua migliore amica Quinn, Shauna è riuscita ad allontanare Ridge e Brooke e a diventare la nuova signora Forrester.