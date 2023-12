Quando esce Odio il natale 2 su Netflix? Uscita, trama e cast

Quando esce Odio il Natale 2 su Netflix?

Proseguono su Netflix le grandi uscite a tema natalizio nel mese di dicembre 2023. Nello stesso giorno del debutto in piattaforma di Uno splendido errore, il colosso dello streaming dà il benvenuto anche a Odio il Natale 2, atteso nuovo capitolo della prima serie tv italiana natalizia distribuita da Netflix.

Di ritorno ancora una volta con la sua stravagante protagonista, la bravissima Pilar Fogliati, la seconda stagione della serie tv ambientata a Chioggia durante le festività promette di essere ancora più carica di imprevisti e disastri della prima. Disponibile con sei nuovi episodi a partire da giovedì 7 dicembre 2023, scopri di seguito maggiori dettagli sulla trama e il cast di Odio il Natale 2.

Di cosa parla Odio il Natale 2?

È ormai trascorso un anno dall’ultimo Natale in cui la nostra Gianna aveva fatto di tutto per trovare un fidanzato da presentare alla famiglia. Venendo sorpresa proprio sul più bello da una visita inaspettata, scopriamo finalmente chi ha suonato alla sua porta la scorsa vigilia. Ebbene si tratta proprio di Babbo Natale, o meglio di qualcuno travestito da Babbo Natale, incaricato da Umberto di consegnare un importante messaggio romantico alla nostra protagonista.

Da quella notte, infatti, Gianna non è più single, ma ha finalmente trovato l’amore proprio con il suo collega, o almeno questo è quello che crede. Nel corso dei nuovi episodi, infatti, un nuovo terribile errore rischia di rompere la relazione tra i due a un passo dalla fatidica notte del 24 dicembre. Riuscirà anche stavolta la nostra Gianna a sistemare ogni cosa con la magia del Natale prima della tradizionale cena della Vigilia in casa Belotti? Come sempre ad aiutarla ci saranno le sue amiche Margherita e Titti, ma anche un nuovo vicino di casa un po’ speciale. Questo e molto altro nei prossimi episodi della serie tv targata Netflix.

Chi recita in Odio il Natale 2 stagione?

Chi troviamo nel cast principale di Odio il Natale 2 stagione? La già citata Pilar Fogliati, vista di recente nella seconda stagione di Cuori, torna protagonista assoluta dei nuovi episodi della commedia romantica a sfondo natalizio. L’attrice classe ’92 è ricordata anche per aver preso parte a numerose altre fiction da Un Passo dal Cielo a Extravergina, passando da film come Corro da te e Romantiche.

Quest’anno, ad accompagnarla in Odio il Natale 2, troviamo un altro volto amatissimo nel panorama televisivo italiano. Parliamo proprio di Pierpaolo Spollon, giovane interprete classe ’89 ricordato soprattutto per aver recitato in importanti fiction Rai come L’allieva, Doc – Nelle tue mani e la più recente Blanca.

Non si tratta, però, dell’unica new entry della stagione. Il nuovo capitolo della commedia romantica vede infatti l’arrivo anche di Matteo Martari (L’Alligatore, Cuori), Fortunato Cerlino (Hannibal, Il Patriarca), Jenny De Nucci (Un Passo dal Cielo) e della giovanissima Chiara Bono (Don Matteo, Yara: il mio nome significa farfalla).

Tra i vecchi protagonisti, invece, rivediamo Glen Blackhall (Tutto può succedere), Beatrice Arnera (Buongiorno, Mamma!), Fiorenza Pieri (Che Dio ci Aiuti 7) e Nicolas Maupas (Un Professore, Mare Fuori). Questi solo alcuni dei protagonisti della nuova stagione di Odio il Natale disponibile da giovedì 7 dicembre 2023 con tutti gli episodi in esclusiva su Netflix.