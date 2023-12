Uno splendido errore serie tv Netflix: uscita, trama e cast

Quando esce Uno splendido errore su Netflix?

A dicembre 2023 Netflix sorprende i suoi abbonati con l’uscita del nuovo teen-drama dal titolo Uno splendido errore, serie tv tratta dall’omonimo romanzo della giovane Ali Novak “My Life with the Walter Boys” pubblicato su WattPad, e disponibile in piattaforma da giovedì 7 dicembre 2023.

A riadattare il titolo per il piccolo schermo è Melanie Halsaa (Itch), sceneggiatrice e produttrice statunitense che firma la travolgente, romantica e commovente storia di formazione tra amore, lacrime e amicizia, proprio come piace ai più giovani e non solo. Scopri di seguito maggiori dettagli sulla trama e il cast al centro della prima stagione di Uno splendido errore serie tv disponibile su Netflix.

Di cosa parla Uno splendido errore serie tv?

Jackie Howard è la giovane protagonista di questa storia, brillante quindicenne all’improvviso orfana dopo un terribile incidente che ha coinvolto i genitori e la sorella. Sebbene sia abituata alla sofisticata e frenetica vita di Manhattan, Jackie è costretta a trasferirsi in una piccola città di campagna per non restare da sola e provare, per quanto sia possibile, a realizzare i grandi progetti della sua vita.

Così la giovane si ritrova immersa nella campagna del Colorado insieme alla sua tutrice Katherine, un tempo grande amica della sua mamma, e del resto della sua famiglia. Questa comprende il marito George ma anche i loro dieci figli, di cui nove ragazzi. Un nuovo inizio abbastanza traumatico per la giovane che sogna, un giorno, di studiare a Princeton, ma che è costantemente distratta da alcuni nuovi interessi.

Nel nuovo posto, infatti, Jackie scoprirà per la prima volta forti emozioni mai provate prima, come l’interesse verso due ragazzi molto diversi tra loro. Da una parte l’affidabile Alex, e dall’altro il tenebroso Cole. Alla fine chi dei due avrà la meglio sul cuore della ragazza?

Cast di Uno splendido errore su Netflix

Chi troviamo tra i protagonisti principali di Uno splendido errore su Netflix? Nikki Rodriguez veste i panni di Jackie Howards, giovane attrice e produttrice americana ricordata per titoli come Speechless, On My BLock e Back to Lyla.

Al suo fianco Noah LaLonde e Ashby Gentry sono i due attori scritturati per interpretare rispettivamente la parte dei ragazzi Cole e Alex. Entrambi giovani attori emergenti, il primo è celebre per essere apparso in titoli come Asbury Park e Criminal Minds, mentre il secondo è soprattutto noto per aver interpretato il ruolo di Porter nella serie tv Are You Afraid of the Dark?

Completano il cast principale della serie Netflix l’attrice Sarah Rafferty (Suits, Chicago Med, Grey’s Anatomy) nel ruolo della tutrice Katherine, e Marc Blucas (Innocenti bugie, Swagger, Buffy l’ammazzavampiri) nella parte di suo marito George.

Questi solo alcuni dei protagonisti al centro dei dieci episodi di Uno splendido errore, serie tv disponibile in esclusiva su Netflix dal 7 dicembre 2023.