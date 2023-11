Le migliori serie tv Netflix da vedere a dicembre 2023

Arriva dicembre, il mese più festeggiato dell’anno ma anche il più bello da trascorrere in famiglia guardando serie tv su Netflix. Ma quali vedere quando ne escono davvero tante e non sai quali scegliere? In questo caso ti basterà leggere la nostra lista piena di utili consigli per scoprire il titolo più adatto a te.

Come ogni mese, infatti, Netflix stupisce i suoi abbonati con nuovi arrivi di tutti i tipi, cercando nel frattempo di rimanere in tema con il periodo dell’anno in cui ci troviamo. In vista del Natale, ad esempio, il colosso dello streaming dà il benvenuto alla seconda stagione della serie tv natalizia tutta italiana con Pilar Fogliati, Odio il Natale.

Ma la piattaforma accontenta anche gli amanti della suspense con l’attesissima serie prequel de La Casa di Carta incentrata su uno dei personaggi più iconici della serie, Berlino. A dicembre 2023 Netflix pensa anche ai più piccoli con alcune serie animate, come nel caso de La concierge Pokémon e Carol e la fine del mondo.

Non dimentichiamoci poi della seconda e ultima parte di The Crown 6 stagione in arrivo con la sua epica conclusione sulla storia dei reali d’Inghilterra. Ecco, dopo aver scoperto in anteprima alcuni dei titoli più attesi, adesso mettiti comodo e approfondisci la lista completa delle migliori serie tv Netflix da vedere a dicembre 2023.

Odio il Natale 2

Partiamo subito con la seconda stagione di Odio il Natale, produzione italiana nata come adattamento della serie tv Netflix norvegese Natale con uno sconosciuto. Nei nuovi episodi diretti da Laura Chiossone disponibili dal 7 dicembre 2023, Pilar Fogliati torna protagonista assoluta del racconto che unisce famiglia e festività natalizie, e per questo anche drammi e improvvise tragedie.

All’inizio della nuova stagione la nostra Gianna riprende il racconto proprio da dove si era interrotto, svelandoci quindi chi ha suonato alla sua porta la scorsa vigilia di Natale. Ebbene, dopo quella sera, è passato già un anno e Gianna è per la prima volta pronta a trascorrere un nuovo Natale da fidanzata, o quasi. Dopotutto, che Natale sarebbe senza nuovi imprevisti?

Uno splendido errore

Sempre giovedì 7 dicembre 2023 è tempo di scoprire un nuovo teen drama in arrivo su Netflix dal titolo Uno splendido errore, attesa serie tv per ragazzi dal romanzo di successo di Ali Novak “ My Life With the Walter Boys”. Ideata e diretta da Melanie Halsall, la prima stagione della serie racconta la storia della quindicenne Jackie Howard, da poco orfana dopo aver perso la sua famiglia in un terribile incidente stradale. Per questo Jackie si trasferisce da Manhattan nella campagna del Colorado pronta ad essere seguita da una tutrice, e a fare la conoscenza di otto nuovi ragazzi pronti a risollevarle la vita.

1670

Cosa sappiamo invece di 1670? Disponibile in piattaforma dal 13 dicembre 2023, parliamo di una commedia satirica polacca scritta da Jakub Rużyłło e ambientata nel XVII secolo. Con un cast capitanato da Bartłomiej Topa (Ultraviolet), la prima stagione di 1670 ci racconta la storia di un nobile un po’ sui generis pronto a tutto pur di diventare la persona più famosa della Polonia, pronto persino a litigare con l’ultimo essere umano rimasto sulla terra.

Ambizione 2

Cosa sappiamo, invece, sull’uscita della seconda stagione di Ambizione? Proprio giovedì 14 dicembre 2023 Netflix dà il benvenuto al secondo capitolo della serie tv drammatica sulle vicende dell’ambiziosa Asli, giovane stagista determinata a farsi notare nella redazione giornalistica guidata dal volto del network Lale Kiran. Dopo aver affrontato il lato oscuro delle loro estreme ambizioni in contrasto, tra invidia e desiderio assoluto di superare l’altra, alla fine chi avrà avuto la meglio tra la giovane Asli e la professionista Lale? La risposta nei nuovi episodi disponibili a dicembre 2023 su Netflix.

La concierge Pokémon

Abbiamo parlato anche di serie tv animate da guardare con tutta la fa miglia, come nel caso de La concierge Pokémon, titolo disponibile in piattaforma dal 28 dicembre 2023. Si tratta di una carinissima serie in stop-motion prodotta da dwarf studios come produzione collaborativa tra Netflix e The Pokémon Company. Al centro delle puntate ci ritroviamo nello splendido e tranquillo Pokémon Resort, il posto ideale dove riposarsi e trovare un po’ di relax. Tra i gestori della struttura troviamo la nuova concierge Haru, entusiasta più che mai di fare nuove amicizie e di aiutare il prossimo Pokémon che ne avrà bisogno.

La casa di carta: Berlino

Arriviamo ora al pezzo forte di questo mese, ovvero all’uscita La casa di carta: Berlino, spin-off della celebre serie madre che ripercorre il passato del ladro più amato e arrogante col volto dall’attore spagnolo Pedro Alonso. Lo ritroviamo diversi anni prima dei fatti de La casa di carta, e per questo con il suo vero nome, Andrés de Fonollosa. Inoltre, essendo ancora all’oscuro della sua malattia, Andrés si prepara a compiere una delle sue rapine più importanti di sempre. Aiutato da una banda che conosce bene, il nostro protagonista ricorrerà persino a un trucco di magia pur di rubare dei gioielli dal valore di 44 milioni di dollari. La domanda rimane una: come ci riuscirà? La risposta negli otto episodi disponibili dal 29 dicembre 2023 in esclusiva su Netflix.

Serie tv Netflix dicembre 2023 calendario completo