The Crown 6 parte 1: di cosa parla e quando esce su Netflix?

Quando esce su Netflix The Crown 6 parte 1?

The Crown 6 parte 1 sta arrivando. È ormai questione di tempo prima di poter assistere all’ultima imperdibile stagione della saga sulla famiglia reale britannica di ritorno con nuove puntate giovedì 16 novembre in esclusiva streaming su Netflix.

Suddivisa in due tranche di episodi, i primi quattro della sesta stagione conclusiva si apprestano a chiudere il capitolo legato alla vita della Principessa Diana fino al suo tragico epilogo. I restanti sei episodi, disponibili sempre su Netflix il 14 dicembre, caleranno il sipario sull’epopea della corona inglese con un toccante commiato alla sovrana Elisabetta II, scomparsa lo scorso 8 settembre 2022.

Creata e scritta da Peter Morgan – e prodotta dalla Left Bank Pictures e dalla Sony Pictures Television per Netflix – la saga di The Crown ci saluta dopo ben sei stagioni, 60 episodi e 407 milioni di sterline di budget investiti. Posizionata inoltre dalla BBC al sedicesimo posto tra le cento migliori serie tv mai realizzate nel XXI secolo, scopriamo di seguito la trama e i dettagli sul cast degli episodi conclusivi di The Crown 6.

Di cosa parla The Crown 6 parte 1?

Cosa aspettarci dalla prima parte di The Crown 6? Ce lo racconta la produttrice esecutiva Suzanne Mackie in un’intervista in cui afferma che non solo la prima metà di episodi è “molto potente”, ma è anche un capitolo che mai i creatori dello show si sarebbero aspettati di raggiungere all’inizio del progetto.

Con un successo in crescita stagione dopo stagione, la produzione raggiunge un periodo storico fondamentale per comprendere al meglio la monarchia inglese. Nel dettaglio, la sesta stagione copre gli anni dal 1997 al 2005, ovvero dal divorzio tra Diana e Carlo, fino al nuovo matrimonio del Principe con Camilla.

Intanto William (Rufus Kampa) e Harry (Fflyn Edwards) diventano adolescenti, mentre il rapporto tra Lady D (Elizabeth Debicki) e la regina (Imelda Staunton) si fa sempre più complicato. Impegnata nella sua relazione extraconiugale con Dodi Fayed (Khalid Abdalla), Diana Spencer si avvicina lentamente al suo tragico e inaspettato epilogo: l’incidente a Parigi. Questa una morte che sconvolgerà il mondo intero scuotendo per sempre l’equilibrio dei reali d’Inghilterra.

Chi recita in The Crown 6 stagione?

Chi torna tra gli attori protagonisti in The Crown 6 stagione? Per il gran finale non potrebbe di certo mancare un’interprete britannica del calibro di Imelda Staunton (Harry Potter, Sweeney Todd). L’interprete torna per l’ultima volta nelle vesti della Regina Elisabetta II. “Ho vissuto con lei per molto tempo, quindi, se non altro, questa volta mi sono sentita più a mio agio”. Ha dichiarato la Staunton a proposito delle riprese della sesta stagione.

Al suo fianco ritroviamo anche Jonathan Pryce (Il Trono di Spade, I due Papi) nei panni del Duca di Edimburgo. I nuovi episodi non perderanno occasione per approfondire da più vicino il rapporto tra il nonno e il Principe William. “C’è una sorta di passaggio di consegne dal suo primo ruolo di mentore di Diana a quello di mentore e consolatore di William”, ha dichiarato Pryce.

Rivediamo poi il Principe Carlo interpretato da Dominic West (The Wire, The Affair, Stateless, Les Misérables). Il Principe riappare in scena appena dopo il divorzio con Diana, pronto a uscire allo scoperto con la sua storia d’amore con Camilla.

Protagonista assoluta della prima parte di episodi è però la Principessa Diana, di ritorno nella serie col volto di Elizabeth Debicki (The Great Gatsby, Tenet). Rivediamo la Principessa del Galles in vacanza con i Fayed nel sud della Francia all’inizio della sesta stagione.

A interpretarne il figlio maggiore di Carlo e Diana è Rufus Kampa, qui al suo primo debutto televisivo nei panni del Principe William adolescente. L’interprete sedicenne è stato definito dal regista Christian Schwochow “L’attore più intelligente che si possa immaginare”. Con lui troviamo anche all’attore dodicenne Fflyn Edwards (Shadow and Bone, The Snow Spider) nel ruolo del Principe Harry.

Non dimentichiamoci poi il ritorno di Lesley Manville (Il filo nascosto, Ordinary Love) nel ruolo della Principessa Margaret. Per l’occasione l’interprete elogia il creatore della serie – Peter Morgan – per aver creato un grande episodio in questa stagione dedicato a lei. “È un episodio che non parla di una regina e di una principessa, ma di due sorelle e del loro ricordo”, ha spiegato Manville.

Fondamentale è poi il ritorno di Olivia Williams (Anna Karenina, Peter Pan) nei panni di Camilla Parker Bowles. Insieme anche a quello di Khalid Abdalla (The Square, Green Zone) nella parte di Dodi Fayed. La prima torna in scena nei panni di Camilla alla viglia del suo 50° compleanno. Dodi Fayed è invece adesso un produttore di successo mentre prosegue con la sua storia d’amore con Diana. A interpretare suo padre Mohamed al-Fayed è ancora una volta l’attore arabo israeliano Salim Daw (Fauda, Avanti Popolo).

Completano il cast della stagione finale il Primo Ministro Tony Blair, qui interpretato da Bertie Carvel (Baghdad Central, Babylon), e la Principessa Reale Anna col volto di Claudia Harrison (The Cat’s Meow, Murphy’s Law).

La prima parte di episodi di The Crown 6 stagione è disponibile dal 16 novembre 2023 in esclusiva streaming su Netflix.