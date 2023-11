Tutto sull’uscita della seconda parte di The Crown 6, disponibile con la stagione finale in esclusiva su Netflix.

Quando esce The Crown 6 parte 2 su Netflix?

Quando esce la seconda parte di episodi di The Crown 6 stagione? Nella giornata di giovedì 16 novembre 2023 diamo il benvenuto alla prima parte del capitolo conclusivo della saga Netflix dedicata ai sovrani d’Inghilterra.

Di ritorno in tutto il mondo con la stagione finale, questa volta la piattaforma preferisce tenere i fan di The Crown sulle spine, distribuendo gli episodi della serie di successo in due momenti separati dell’anno.

Scopriamo così che, nella giornata di giovedì 16 novembre, su Netflix arrivano soltanto i primi quattro episodi della sesta stagione, ma all’appello ne mancano ancora cinque.

Di conseguenza, chi ha già finito di vedere le puntate disponibili in piattaforma, si starà forse chiedendo quanto tempo dovrà attendere prima di assistere al ciclo finale di episodi.

Ebbene la risposta ce l’abbiamo già. Stando infatti a quanto comunicato ad ottobre da Netflix, The Crown 6 parte 2 debutterà tra un mese, e nel dettaglio il prossimo 14 dicembre 2023 sempre in esclusiva su Netflix.

Anticipazioni su The Crown 6 seconda parte

Di cosa tratteranno gli episodi finali di The Crown 6 stagione? La serie tv scritta e ideata da Peter Morgan – prodotta dalla Left Bank Pictures e dalla Sony Pictures Television per Netflix – si prepara a calare il sipario su una delle vicende familiari più amate e seguite, sebbene rivisitate in forma romanzata.

Non solo una serie Netflix di successo, ma un vero e proprio fenomeno mondiale pronto a tenere incollati agli schermi migliaia di spettatori di tutto il mondo.

Dopo infatti il racconto di ben sette decenni di regno, come per ogni grande storia che si rispetti anche per The Crown c’è una fine, e questa è prevista nel corso della seconda parte di episodi in arrivo a dicembre su Netflix.

Questi riprenderanno la narrazione nel 1997 a seguito alla tragica vicenda che ha interessato Lady D – ma che non verrà mostrata nelle puntate – fino al 2005.

A confermare la decisione di non portare in scena l’incidente è la stessa piattaforma in una dichiarazione al Daily News lo scorso 18 ottobre 2023. Saranno mostrate, tuttavia, le conseguenze dell’incidente, con un focus più diretto anche sulle vite del Principe William e di Kate Middleton.

Come anticipato, la narrazione si concluderà nel 2005, in occasione del matrimonio tra il Principe Carlo e Camilla Parker Bowles.

Scopri qui ulteriori dettagli sul cast principale di The Crown 6 stagione, disponibile in piattaforma con gli episodi finali da giovedì 14 dicembre 2023.