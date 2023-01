Francesco Totti e Ilary Blasi continuano a stare al centro della scena, non solo nel settore del gossip. Sono nate in questi mesi alcune ipotesi riguardanti la presunta passione del Pupone per il gioco. Al riguardo ha deciso di dire la sua Pupo, il quale in passato ha affrontato dei grossi problemi di ludopatia. Il cantautore, come ha dichiarato lui stesso più volte, ha bruciato migliaia di euro a causa del gioco.

L’indiscrezione sulla presunta passione di Totti per il gioco è uscita fuori nel momento in cui sono arrivate delle segnalazioni dell’antiriciclaggio. In particolare, l’ex capitano della Roma è finito sotto l’attenzione della Banca d’Italia per via di grossi movimenti di denaro, pare legati a casinò di Montecarlo, Londra e Las Vegas.

Pupo è arrivato davvero a pensare al suicidio per colpa della ludopatia, termine con cui si indica la dipendenza per il gioco d’azzardo. Ebbene proprio il cantante di Gelato al cioccolato avrebbe giocato una partita a carte in compagnia di Totti. C’è un dettaglio, per lui importante, che ha notato durante la partita. Al Quotidiano Nazionale, il cantautore toscano ha svelato i suoi timori, parlando appunto di quella partita a carte condivisa con il Pupone.

“Ho giocato a poker con Francesco Totti una sola volta, in occasione di un torneo di solidarietà organizzato per raccogliere fondi in favore dei terremotati dell’Aquila, che andò in onda su La7, ricordo che, guardandolo negli occhi, mi accorsi subito che il gioco lo appassionava molto”

Pupo avrebbe, dunque, visto nell’ex calciatore una grande passione per il gioco, cosa che oggi lo fa riflettere. Infatti, il cantante ci ha tenuto a far notare che Totti possiederebbe le caratteristiche che spesso vengono rilevate nelle persone che sono dipendenti dal gioco d’azzardo. Ecco qual è la preoccupazione di Pupo sull’ex capitano della Roma.

“Totti, secondo me, è una persona buona, sensibile e generosa, caratteristiche che, purtroppo, sono quasi sempre presenti nei soggetti affetti da ludopatia”

Detto ciò, il cantautore si è anche detto sicuro del fatto che, qualora fosse così, Totti potrebbe riuscire a superare il problema. Questo lo pensa perché lui stesso è riuscito a combattere e vincere contro la ludopatia. Proprio nella serata di ieri, Massimo Giletti a Non è l’Arena è tornato a parlare di Francesco Totti e della sua nuova relazione con Noemi Bocchi.

In particolare, si è parlato dei Rolex, che il Popone avrebbe venduto a Montecarlo nel 2020. In questa circostanza, Giletti ha condiviso con il suo pubblico un audio rubato a Totti.