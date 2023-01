Francesco Totti e Ilary Blasi ancora al centro della cronaca. Questa volta non per la loro separazione bensì per alcune segnalazioni dell’antiriciclaggio su diversi conti del Pupone, alcuni dei quali contestati con la conduttrice Mediaset. Se l’ex calciatore al momento non ha ancora commentato la notizia, forse perché più interessato a godersi le vacanze in America con la nuova fidanzata Noemi Bocchi e le figlie Chanel e Isabel, diversa è stata la posizione di Ilary.

La Blasi – pure lei dall’altra parte del mondo (è in Thailandia con il nuovo amore, l’imprenditore tedesco Bastian Muller) – ha chiarito la sua posizione in merito tramite una nota del suo legale di fiducia divulgata a tutti gli organi di stampa:

“‘In merito alle illazioni mosse da alcuni organi di informazione, l’avvocato Alessandro Simeone, nell’interesse della signora Ilary Blasi, precisa che la propria assistita nulla sapeva dei movimenti di denaro da e per l’estero evidenziati nell’inchiesta del quotidiano “La verità” e segnalati come sospetti dagli organi competenti. È dunque impossibile che le notizie siano state fatte trapelare dalla signora Blasi, come malignamente ipotizzato nel tentativo maldestro di coinvolgerla in eventi a cui è estranea. D’altra parte, i conti oggetto di segnalazione erano di pertinenza esclusiva del signor Totti e la moglie, con la fiducia che contraddistingue ogni solido rapporto matrimoniale, non ha mai effettuato su di essi alcun tipo di controllo”

Totti: scommesse, gioco d’azzardo e casinò

Dai controlli effettuati nell’istituto di credito in cui Francesco Totti ha messo alcuni dei suoi corposi risparmi, trapelerebbero, come rivelato dal quotidiano La Verità, ingenti investimenti nelle scommesse. L’ultimo alert, giunto all’attenzione del pool di Bankitalia, sarebbe datato ad agosto 2022.

Un “prestito infruttifero” di 80mila euro inviato sul conto di un’anziana pensionata residente ad Anzio. Un conto cointestato con la figlia A. M., dipendente della società Sport e salute (già Coni servizi) controllata dal ministero dell’Economia.

Lo stesso giorno però quel denaro sarebbe viaggiato dal conto della 50enne a uno cointestato con il marito, D. M., dipendente del ministero dell’Interno e amico di Totti, e infine su quello personale dello stesso D. M. Secondo quanto emerso dopo l’analisi dei movimenti della coppia, oltre all’accredito degli stipendi, si susseguirebbero periodicamente “bonifici domestici” in favore del marito.

Bonifici che sarebbero rivenienti da società operanti nel settore delle scommesse online, quali la Malta limited terrestre, la Malta limited online e la Sa.Pa. Srl. Quindici trasferimenti per una cifra complessiva di circa 87mila euro.

Sempre nel periodo attenzionato dall’antiriciclaggio, ben 125mila euro sarebbero stati fatti transitare sui conti personali dei coniugi. In loro favore poi sarebbero stati “negoziati” assegni bancari per un valore pari a 445mila euro.

Per l’antiriciclaggio “un’attività opaca con controparti operanti nel settore del bet online”. Interpellati al riguardo nell’ambito dell’attività investigativa, i coniugi non avrebbero fornito “adeguati chiarimenti e giustificativi”e avrebbero mostrato “un atteggiamento evasivo e non collaborativo”.

Totti e la frecciatina di Selvaggia Lucarelli

In vacanza in Nepal con il fidanzato Lorenzo Biagiarelli, reduce dall’avventura a Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli non ha potuto fare a meno di tirare una frecciatina a Francesco Totti. Tra le sue storie ha mostrato un gioco tipico del posto – il LUDO – e ha tirato in ballo l’ex Capitano della Roma. “Non dite niente di ‘sto gioco a Totti”, ha scherzato la giornalista.