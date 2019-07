Pupo e il rapporto altalenante con la Rai: “Io mi sento un conduttore ma…”

Pupo commenta il ritorno su Rai2 e svela i suoi alti e bassi con la Rai

Dopo la recente esperienza su Tv8 al timone del cooking show Pupo & Fornelli, il cantautore toscano debutterà a breve su Raidue con un programma dedicato ai tormentoni estivi e intitolato Un’Estate fa. Un ritorno in casa Rai nelle vesti di presentatoree a diversi anni di distanza dalla trasmissione Market – Sfide al mercato, andata in onda sul primo canale nel 2014, e l’esperienza sul palco del Festival di Castrocaro del 2015. Attraverso una nuova intervista Pupo spiega come mai in questo tempo non lo abbiamo più visto sulle reti della tv pubblica, raccontando di un rapporto in qualche modo complicato con l’azienda di Viale Mazzini. L’interprete di Su di noi ha affermato di sentirsi a tutti gli effetti un conduttore e che stava aspettando l’occasione giusta per tornare sul piccolo schermo in questo ruolo, e non semplicemente come giurato o concorrente di talent o reality show.

Un’Estate fa segna il ritorno di Pupo in Rai: “Spero sia un nuovo inizio”

“Sono molto felice. Spero che sia un nuovo inizio fra me e la Rai. Negli ultimi quattro, cinque anni, il mio rapporto con la Rai è stato altalenante. Molto è sicuramente dipeso dai continui avvicendamenti nei ruoli dirigenziali”, ha dichiarato Pupo a RadiocorriereTv a proposito del suo ritorno in prima serata su Raidue con Un’Estate fa. Il cantante e conduttore spiega anche perché in questi anni non lo abbiamo visto in altri programmi di casa Rai: “Le proposte che mi arrivavano dall’azienda erano solo legate a partecipazioni come concorrente nei vari talent o reality. Io però mi sento un conduttore e aspettavo che si ripresentasse l’occasione per rientrare dalla porta principale, con ‘Un’estate fa’ l’occasione è arrivata”.



Pupo e i progetti dopo Un’Estate Fa

Un’Estate fa andrà in onda con due appuntamenti e accanto a Pupo ci sarà anche la bella e brava Diana Del Bufalo. Dopo l’impegno al timone del programma estivo, Pupo non si ferma e dopo la televisione in tv sarà in giro per il mondo a cantare: “Da metà luglio sarò in Canada, in Bielorussia, in Ucraina e in Russia. Dalla fine di luglio poi, fino a metà settembre, sarò in giro per l’Italia. A fine settembre tornerò all’estero, fra Lussemburgo e Kazakistan. Non sono proprio un tipo da vacanza estiva”, dichiara sempre al settimanale della Rai.