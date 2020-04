Pupo a ruota libera: lite con Signorini, Gf Vip bis e conduzione Striscia

Gf Vip 4 Pupo, il cambiamento dopo la fine del reality show: “Lo ritenevo una ca…ta”

Tvblog ha intervistato Pupo sul Grande Fratello Vip 4 e non solo, e alcune dichiarazioni non potevamo non riproporvele, visto che permettono di capire alcune delle dinamiche che si instaurano tra il presentatore e gli opinionisti durante i reality show. Pupo ha sottolineato sin da subito che la sua opinione nei confronti del programma di Canale 5 è cambiata radicalmente: “Non avevo mai guardato il Gf in vita mia – queste le sue parole –, sono rimasto molto coinvolto dalla sensibilità, dall’umanità e dalla meravigliosa disperazione dei concorrenti […] se prima lo ritenevo una ca…ta – ha poi aggiunto –, ora ammetto che mi ha appassionato. Persino l’incoerenza e la ricerca di recupero professionale dei partecipanti sono state un arricchimento”. Pupo non ha promosso solo il Grande Fratello Vip ma anche la conduzione di Alfonso Signorini.

Pupo promuove Alfonso Signorini: “Quando buttarono fuori Salvo ci scontrammo”

Ed è proprio di Alfonso che ha parlato diffusamente nell’intervista soffermandosi soprattutto sul rapporto che hanno instaurato in questi mesi di reality show: “Alfonso – ha spiegato Signorini – per me è stata una grandissima sorpresa. Ho scoperto un amico fraterno, una persona molto più valida di quella che credevo. Ha i suoi atteggiamenti a volte conservatori […] ma è stato se stesso e mi è piaciuto molto”. Poi un’opinione che le dirette interessate non gradiranno affatto: “Questa edizione […] non avrebbe potuto avere elemento migliore. La Blasi, la D’Urso, la Marcuzzi, alle prese con questa emergenza, non le avrei viste alla stessa altezza”. Con Signorini c’è stato anche qualche diverbio, ad esempio quando fu cacciato Salvo Veneziano: “Quando buttarono fuori Salvo ci scontrammo – ha confessato Enzo Ghinazzi –. C’è stata una fase in cui ho pensato che non fosse troppo propenso al contraddittorio e ne abbiamo parlato, in maniera molto chiara”. Tutto ad ogni modo è andato per il verso giusto.

News Gf Vip, il ritorno come opinionista e la conduzione di Striscia con Teo Mammucari

Il futuro di Pupo al Grande Fratello Vip non è certo, anche perché non lo è neanche il futuro del programma dopo le ultime parole di Signorini, ma lui sarebbe disposto a replicare: “Penso che lo rifarei – ha spiegato il cantante –, secondo me siamo predestinati a ripetere un’esperienza simile. Comunque nessuno mi ha ancora detto niente”. Infine due rivelazioni: una sul fatto che non condurrebbe mai Le Iene perché “non mi diverte”, la seconda sulla conduzione di Striscia la notizia che gli stava per essere affidata. “Una volta – ha raccontato al riguardo – l’ho sfiorata, avrei dovuto farla con Teo Mammucari. Siamo molto amici e con lui mi sono sempre trovato bene. Mi piacciono le persone che hanno idee provocatorie”. Pupo promuove il Gf Vip e Signorini. Noi promuoviamo lui per aver avuto sempre il coraggio delle proprie idee anche in situazioni in cui sarebbe stato difficile per molti. Chapeau!