Pupo e Wanda Nara nel mirino di Malgioglio: commento al veleno

Grande Fratello Vip 4, gli opinionisti iniziano a far discutere: arriva il commento di Cristiano Malgioglio

Gli opinionisti del Grande Fratello Vip 2020 hanno debuttato stasera, con la prima puntata, in un ruolo nuovo per loro. Più per uno che per l’altro, a dire il vero: Wanda Nara è già infatti opinionista a Tiki Taka, dove però parla esclusivamente di calcio e sport. Ma di sicuro anche per lei come per Pupo è la prima volta che sono opinionisti del Grande Fratello. Il battesimo ha già scatenato i primi commenti: sul Web c’è chi approva e chi no, forse più Pupo di Wanda ha già conquistato una fetta di pubblico. Ma chi invece sembra non approvare del tutto è qualcuno che sa bene cosa significa essere opinionista al Gf, ovvero Cristiano Malgioglio.

Malgioglio, il commento su Pupo e Wanda Nara opinionisti al Gf Vip

Proprio lui che è amatissimo da quando è stato concorrente del Grande Fratello Vip 2, un’edizione davvero indimenticabile, veste i panni di opinionista nella versione non Vip di Barbara d’Urso. Evidentemente non sta gradendo molto i nuovi opinionisti del Gf Vip 4. E infatti Malgioglio su Twitter ha tuonato: “Gli opinionisti del Grande Fratello? Insuperabili. Adoro il colore delle loro poltrone”. Sembrava volerli promuovere, invece è arrivata la stoccata con l’ultima frase: parlare del colore delle poltrone equivale a dire che non ha di meglio da commentare. Insomma, non sono di certo insuperabili dal suo punto di vista, anzi il contrario!

Gli opinionisti del @GrandeFratello ? Insuperabili. Adoro il colore delle loro poltrone. — Cristiano Malgioglio (@InfoMalgioglio) January 8, 2020

Gf Vip 2020, Pupo e Wanda Nara al debutto come opinionisti: le prime impressioni

Magari Wanda ha bisogno di più tempo per sciogliersi, ma Pupo è sembrato subito a suo agio e senza peli sulla lingua. Il cantante ha espresso il suo giudizio su ciò che succedeva nella Casa e non ha mancato di fare battute, una su Magalli e la Volpe e un’altra proprio sulla Nara per esempio. Ma soprattutto si è subito schierato nella faccenda Pago – Serena Enardu, attaccando l’ex tronista di Uomini e Donne senza mezzi termini!