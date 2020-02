Pupo, atterraggio di emergenza a Londra: a rischio il GF Vip

Pupo, atterraggio di emergenza a Londra dal rientro da New York: “Squilibrato” in volo, a rischio la presenza al GF Vip

Incidente di percorso per Pupo, al secolo Enzo Ghinazzi. Incerta la sua presenza in qualità di opinionista nella prossima puntata del Grande Fratello Vip, in onda domani 17 febbraio. L’interprete ha saltato anche lo scorso appuntamento (quello di San Valentino), essendo stato impegnato a New York, dove è volato per celebrare i 40 anni di “Su di noi”, brano che esordì a Sanremo nel 1980. Ma torniamo al problema aereo di cui è rimasto vittima in queste ore. Di rientro dalla Grande Mela, il velivolo su cui viaggiava ha dovuto fare un atterraggio d’emergenza a Londra.

“A causa di questo ‘squilibrato’, il mio volo di ritorno per Roma subirà un forte ritardo. Spero di arrivare in tempo per il GF Vip”

Pupo, attraverso i suoi profili social, ha reso noto che l’aereo di rientro a New York ha accumulato un pesante ritardo, a causa di un passeggero “indisciplinato e squilibrato”: “Un passeggero molto indisciplinato ha costretto il volo AZ 608 in servizio da New York a Roma a un atterraggio di emergenza a Londra. A causa di questo ‘squilibrato’, il mio volo di ritorno da New York a Roma AZ 609 subirà un forte ritardo. Spero di arrivare in tempo per il GF Vip”. Non è chiaro quale strano atteggiamento del suddetto passeggero abbia provocato un atterraggio di emergenza.

Anticipazioni GF Vip della puntata del 17 febbraio

Domani, tre nuovi concorrenti entreranno nella Casa del Grande Fratello Vip 4. Una è Patrizia Rossetti, gli altri sono tutti da scoprire. Ci sarà poi l’eliminazione: a giocarsi la permanenza nella Casa ci sono Fabio Testi e Serena Enardu. Inoltre Paolo Ciavarro riceverà ben due sorprese. Entreranno nello show – per poche ore – i suoi genitori: Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. Chissà che cosa diranno al figlio. Magari qualche consiglio in riferimento a Clizia Incorvaia, con la quale il giovane ha preso il volo?