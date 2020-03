La pupa e il secchione, De Benedetti si toglie proprio tutto: foto rovente

Giovanni De Benedetti Secchione sui generis della Pupa e il secchione

Giovanni Tobia De Benedetti è senz’altro il Secchione che più di tutti ha fatto parlare di sé durante la Pupa e il secchione e non solo: questo perché è un ragazzo davvero carino che non corrisponde esattamente agli standard da secchione propinati dal programma. E non possiamo neanche dire sia un pupo a tutti gli effetti, visto che ha anni di studi alle spalle e ha molte più competenze rispetto ai simpatici pupi che abbiamo visto quest’anno. Insomma De Benedetti è un caso a sé stante, ed è per questo che si è fatto subito notare. Come ha continuato a farlo anche dopo la fine del programma con foto che hanno fatto esplodere il gossip.

La pupa e il secchione, De Benedetti si toglie proprio tutto: la foto contestata

Non poche volte infatti De Benedetti si è fatto vedere con qualche Pupa, e in tanti si sono chiesti se stessero assieme; a tutto poi dovete aggiungere il rapporto che si è creato con Stella Manente, e chissà in quali altri modi il Secchione farà parlare di sé (noi il trono glielo daremmo, visto che sarebbe un tronista totalmente sui generis). Proprio ieri De Benedetti si è mostrato senza niente addosso in una foto che lo ritrae disteso a terra a Salinas Grandes in Argentina. “Sono più bianco io o il deserto di sale?”, ha chiesto ironicamente il Secchione consapevole del fatto che lo scatto non sarebbe passato inosservato. E infatti la polemica è scoppiata.

La foto di De Benedetti che scatena la polemica: le risposte del Secchione

“Sei ormai diventato un personaggio pubblico – queste le parole di uno dei follower – e in un periodo difficile come l’Italia tu non spingi a rimanere a casa ma addirittura posti una tua foto n…o sul deserto non rispettando le norme imposte dal Governo. Dopo aver fatto quel programma mi sa che di cervello ne hai perso molto”. Non comprendiamo la critica, sinceramente, visto che De Benedetti tra l’altro è partito prima dei decreti: “Io – ha difatti spiegato il Secchione – sono partito quando la situazione era diversa, caro il mio Catone. Non sapevo che il governo avesse decretato il divieto di stare n…i in un deserto di sale… ma dove ti informi, sulle istruzioni delle pentole a pressione?”. E le polemiche non sono finite qui.

Polemica foto De Benedetti: perché i fan contestano il Secchione

“Sembravi così serio sull’aereo…”, ha osservato uno. “Una persona seria – ha risposto De Benedetti – può scherzare seriamente. Comunque ho un bellissimo ricordo del viaggio”. “Non mi sembri normale – ha fatto notare qualcun altro –. Perché metti le foto n…o? Hai tanto cervello e hai bisogno di spogliarti? Se fosse cosi, vuol dire che di cervello non ne hai molto”. “Ma tutti ‘sti ragazzini – così invece qualcun altro lo ha difeso – non dovrebbero fare i compiti anziché commentare inaciditi?”. Storie di ordinaria polemica su Instagram insomma: la foto la trovate sul profilo di Giovanni!