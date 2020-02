La pupa e il secchione De Benedetti e Martina insieme: la reazione di Stella

Giovanni De Benedetti e Martina Di Maria insieme dopo La pupa e il secchione

Giovanni De Benedetti e Martina Di Maria si sono mostrati insieme in una foto piuttosto ambigua, tant’è che qualcuno ha iniziato a farsi qualche domanda: stanno insieme oppure no visto che alla Pupa e il secchione lui pareva attratto non poco da lei? La risposta più plausibile è ovviamente negativa perché uno scatto del genere, per quanto sia comunque da prendere in considerazione che i due si frequentino ancora, non rappresenta in alcun modo la conferma di una relazione o frequentazione. Anche la didascalia pubblicata da De Benedetti del resto non lascia pensare a niente di diverso: “Sta ‘ngorda, s’è magnata tutto”. “Ao ma pensa ar piatto tuo” Classico dialetto aulico in una trattoria romana”. Il pupo e la secchiona insomma sembrano essere amici e nient’altro.

La pupa e il secchione, la reazione di Stella Manente alla foto di De Benedetti e Martina

Anche Martina ha commentato lo scatto con un “Ti adoro” seguito da un cuore che sembra essere quello di un’amica. E Stella Manente in tutto questo? La prorompente pupa si era lasciata andare con De Benedetti proprio durante il programma, però in seguito di loro due si è parlato pochissimo: difatti Stella non ha mostrato alcun tipo di gelosia commentando la foto con un entusiasta “Vi amo”. Una reunion virtuale insomma tra pupe e secchioni che ha scatenato la curiosità: come vi dicevamo, qualcuno ha infatti chiesto a Martina e De Benedetti se stessero insieme, senza ottenere risposta.

Carlotta Cocino attacca De Benedetti: “Ci prova con tutte”

De Benedetti tra l’altro è stato accusato già nel programma di subire parecchio il fascino delle pupe, e a metterci il carico da novanta è stata di recente Carlotta Cocino, squalificata assieme a lui dopo un episodio increscioso accaduto di notte: “Com’è ora il rapporto fra te e Giovanni?”, le hanno chiesto. “Sempre lo stesso – questa la sua risposta su Instagram –: lui che mi sta sotto come un treno ma ci prova con tutte… Chi nasce tondo non può morire quadrato…”. Per una pupa che sembra amare De Benedetti insomma ce n’è una che a quanto pare non lo sopporta.