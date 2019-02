Puntate Beautiful: Bill mente e divide Liam e Steffy, Ridge affronta lo Spencer

Beautiful puntate italiane: Bill mette in atto un piano e allontana Liam da Steffy

Nel corso delle prossime puntate di Beautiful, Bill sembra aver ottenuto il suo scopo, dividendo Liam e Steffy. Il capo della Spencer Publications fa credere a Wyatt di avere una relazione segreta con la Forrester e gli chiede di mettere in guardia il fratello. Non conoscendo la verità, il figlio di Quinn racconta a Liam di aver scoperto di alcuni incontri segreti tra Bill e Steffy. Stanco delle continue bugie e ancora scosso per quanto accaduto precedentemente, Liam firma le carte dell’annullamento del matrimonio con Steffy e sceglie di sposare Hope. La figlia di Ridge è ormai convinta che potrà costruire una famiglia insieme al marito e alla bambina che porta in grembo. Ma ecco che si ritrova di fronte a una spiacevole svolta: Liam ha ormai scelto di stare insieme alla Logan e di concludere definitivamente il loro matrimonio. Questa sua scelta porta Steffy a soffrire inevitabilmente e Ridge non lo accetta. Il Forrester comprende, dopo aver parlato con Liam, che dietro quanto accaduto ci sia ancora una volta Bill.

Ridge furioso con Bill: il Forrester affronta di nuovo il suo rivale

Secondo le anticipazioni, Ridge decide di risolvere la situazione e corre da Bill. Quest’ultima sta parlando con Justine, a cui rivela di essere riuscito a raggiungere il suo obbiettivo tramite Wyatt. La conversazione viene interrotta dal Forrester, che chiede al rivale cosa sta accadendo. Ridge informa Bill di essere sicuro del fatto che lui non abbia alcuna relazione segreta con Steffy e gli chiede, pertanto, di farlo sapere anche a Liam. Ma secondo lo Spencer Publications la scelta presa dal figlio è giusta, in quanto per lui è arrivato il momento giusto di chiudere per sempre con Steffy e di vivere il suo amore con Hope. Ma Ridge ovviamente non ci sta.

Ridge convinto che dietro la separazione di Liam e Steffy ci sia Bill: Brooke felice per Hope

Il piano di Bill sembra proseguire come lui avrebbe voluto. A contrastarlo ci pensa Ridge, il quale avrebbe voluto vedere Steffy tornare felice tra le braccia di Liam. Il Forrester chiede, a questo punto, allo Spencer di aggiustare questa situazione soprattutto per dare un futuro sereno alla bambina che sta per nascere. In seguito, Ridge informa Brooke e si dice convinto del fatto che dietro tutto ci sia proprio Bill. La Logan spera di no, ma è comunque felice di rivedere Liam e Hope insieme, pronti a convolare a nozze.