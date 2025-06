Pubblico chiede bacio dopo esibizione: la reazione di Fedez e Clara

E’ da un po’ di tempo che si vocifera una presunta storia tra Clara e Fedez. I due cantanti hanno recentemente collaborato alla canzone “Scelte Stupide”, eseguita sul palco dei Tim Summer Hits. Proprio dopo la loro esibizione il pubblico presente ha chiesto a gran voce un bacio tra gli artisti, scatenando la reazione dei due. Scopriamo qual è stata.

Quest’estate Clara Soccini e Fedez hanno collaborato alla hit “Scelte Stupide”. Dall’uscita della canzone si è vociferato un flirt tra i due, alimentato da uno scatto pubblicato recentemente su Chi in cui i due sembrano scambiarsi un bacio. Sebbene il gossip sia stato prontamente smentito dai due ed anche un loro comune amico abbia spiegato come i due si fossero in realtà salutati con un bacio sulla guancia ma dalla prospettiva della foto sembrasse diversamente, i fan dei cantanti continuano a sperare che fra loro ci sia qualcosa.

In seguito all’esibizione di Clara e Fedez sul palco dei Tim Summer Hits, difatti, il pubblico presente ha iniziato a chiedere a gran voce un bacio fra i due così come si può distintamente sentire in un video circolato sul web. La reazione degli artisti non ha tardato ad arrivare. Nello specifico entrambi hanno cercato di dare poco peso alla cosa, continuando a conversare con i presentatori presenti sul palco insieme a loro. Anche Andrea Delogu, probabilmente per sviare l’attenzione dai cori, ha letto un cartellone di uno dei fan nelle prime file che recitava “Fedez ci sei mancato, ci vediamo ad Assago”.

Nel video si vedono poi entrambi i cantanti sorridere leggermente imbarazzati. Nello specifico si può notare il gesto di Clara di mimare un no con le dita. Si può invece sentire Fedez domandare “Che hanno in testa tutti?”, portando la conduttrice a rispondere che avevano tutti degli occhiali luminosi. Ancora una volta, quindi, i due hanno confermato che fra loro intercorre semplicemente un rapporto di amicizia e di lavoro.

La prima puntata dei Tim Summer Hits andrà in onda venerdì in prima serata su Rai 1.