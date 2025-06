Fedez e Clara, lo scoop fatto a pezzi: parla l’amico, la triste verità

Fedez e Clara stanno vivendo una relazione sentimentale: la voce si è fatta rumorosa nei giorni scorsi dopo che Chi Magazine ha pubblicato una paparazzata controversa in cui i due cantanti, da settimane in giro per l’Italia a promuovere il loro singolo Scelte Stupide, pare che si diano un bacio sulla bocca. Tra l’altro il gossip si è fatto ancor più rovente per via del fatto che l’artista di Varese sarebbe fidanzata. Ebbene? C’è davvero un flirt in corso oppure c’è soltanto tanto rumore per nulla? Buona la seconda opzione, come raccontato da un amico di Fedez che era presente quando è stata scattata la foto del kiss.

Fedez e Clara, la versione del Rosso

La paparazzata di Chi risale a domenica 1 giugno ed è stata fatta durante la serata che Fedez e Clara hanno trascorso dopo il Radio Zeta Future Hits Festival. Già la diretta interessata, nelle scorse ore, attraverso una storia Instagram, ha parlato di “invenzioni” sulla sua vita privata, spiegando che non c’è stato alcun bacio sulla bocca con il rapper e che lo scatto ‘incriminato’, per via di una prospettiva malandrina, non ha restituito la verità di quel che è capitato. A confermare la versione di Clara è anche il Rosso. L’amico di Fedez è intervenuto in una live su Twitch.

“Quella sera c’erano 16 paparazzi fuori dal ristorante”, ha raccontato il Rosso, aggiungendo che Clara più volte si è recata fuori dal locale in cui si trovava con Fedez e altre persone per invitarli ad andarsene. Le parole dell’artista sono, però, cadute nel vuoto, con i fotografi che non hanno abbandonato la loro postazione. Anzi “hanno iniziato a fare foto ininterrottamente” e “Clara è uscita più volte a dire stop”, ha spiegato sempre il Rosso.

Per quel che riguarda il bacio, l’amico di Fedez ha dichiarato che non c’è stato un solo momento durante la serata in cui si sono avvicinati ‘pericolosamente’. Ci sarebbe stato solamente uno scambio di tenerezze amichevoli durante i saluti. “Si sono salutati baciandosi sulla guancia, ma hanno preso il frame dove sembra che si bacino a stampo”, ha chiosato il Rosso, di fatto sostenendo che Chi non ha fatto alcuno scoop visto che non c’è stata alcuna effusione compromettente.

Fedez e Clara giocano con il gossip

C’è da dire che sia Fedez sia Clara hanno in queste settimane strizzato l’occhio al gossip. Ad esempio, quando alla cantante, di recente, è stata fatta la domanda durante una live Twitch in cui le è stato chiesto se fosse fidanzata, lei ha evitato di rispondere. Fedez aveva invece chiosato un raffinato “fatti i ca**i tuoi” indirizzato a chi ha domandato delucidazioni sul rapporto con la collega. Insomma, nessuna smentita. Ma non perché ci sia una love story in corso. Solo per gossip. Tutto molto triste.