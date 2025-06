Fedez, Clara interviene dopo il gossip sul bacio: la replica decisiva

Mentre il gossip parla di una relazione tra Fedez e Clara, ecco che ora arriva la smentita. A parlare è direttamente la cantante, che proprio in queste ore decide di replicare all’ultimo scoop che li riguarda e che parla di un bacio. Non solo, il gossip si accende anche sulla sua relazione con Jacopo Neri, che dura da diverso tempo. Probabilmente proprio dopo aver sentito parlare della sua storia d’amore, la cantante ha rotto il silenzio smentendo ogni cosa.

Facendo il punto della situazione, è bastata una collaborazione per far parlare le pagine di cronaca rosa italiane. Clara e Fedez, che proprio oggi ha ricevuto una stoccata da Chiara Ferragni, hanno deciso di pubblicare un brano estivo insieme, Scelte stupide. I due cantanti hanno lanciato la canzone, che stanno portando su vari palchi. Per questo motivo, trascorrono anche molto tempo insieme. Ed è bastato vederli condividere gli spazi di una casa per infiammare il gossip.

Inoltre, va anche detto che i due hanno preferito non smentire mai le voci, almeno fino a ora. Le risposte arrivate finora sono sempre state ambigue e per questo lo scatto condiviso dal settimanale Chi in queste ore, che ritrae Fedez e Clara che sembrano scambiarsi un bacio, ha subito convinto gli utenti social. Per la rivista non ci sarebbero particolari dubbi, tra loro sarebbe in corso una relazione e la foto mostra i due molto vicini tra loro. Effettivamente sembra che si stiano baciando.

A rincarare la dose ci ha pensato Alessandro Rosica. L’esperto di gossip su Instagram parla della relazione che Clara ha da tempo con Jacopo e si è detto meravigliato dal suo comportamento, in quanto pare che dovrebbero sposarsi il prossimo anno. Inoltre, ha raccontato che l’assistente di Fedez li avrebbe coperti e che avrebbero trascorso due notti a casa di lui. Rosica ha definito entrambi “squallidi”, scagliandosi soprattutto contro il rapper, accusandolo di non aver mai avuto rispetto per le donne impegnate.

Ed ecco che inaspettatamente è arrivata la replica di Clara, che smentisce tutti questi gossip. Ebbene la cantante scrive: “Leggo invenzioni sulla mia vita privata. Ripeto, invenzioni. Bella l’arte della prospettiva nelle foto”. Dunque, la cantante così ci tiene a smentire la sua relazione con Fedez, parlando di invenzioni e non di vita reale. Pertanto, tenendo conto della sua replica com’è giusto che sia, tra i due artisti c’è al momento solo un’amicizia, legata al rapporto lavorativo costruito per Scelte stupide.