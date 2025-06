Fedez, regali tarocchi ai figli: Ferragni lo smaschera, la rivelazione

Fedez torna a nominare in pubblico l’ex moglie Chiara Ferragni. Stavolta, però, per una vicenda piuttosto spassosa e non per attaccarla. Nell’ultima puntata del podcast Pulp, mentre in studio erano presenti anche MrMarra e Orietta Berti, il rapper milanese ha raccontato un curioso episodio riguardante i suoi figli Leone e Vittoria. I due piccoli amano i Labubu, i famosi toys da collezione che vanno forte anche sui social. Tra l’altro piacciono parecchio pure agli adulti e non solo ai piccini. Ebbene, che è successo? Fedez ne ha comprati diversi per far contenti i suoi frutti d’amore. Peccato che alcuni dei giocattoli acquistati sono tarocchi e mamma Ferragni se ne è subito accorta.

La caratteristica peculiare dei pupazzetti Labubu è la vendita in blind box, vale a dire in scatole in cui è racchiusa una versione del personaggio a sorpresa che alimenta la caccia al pezzo raro. Quanto costa il giocattolo? Il presso base va dai 15 ai 20 euro. Ci sono però delle collezioni che non sono più trovabili essendo state tolte dalla vendita. Per queste, si può arrivare a sborsare addirittura più di 200 euro. I Labubu considerati rarissimi possono persino raggiungere gli 800 euro.

“I miei figli collezionano i Labubu, ma gliene ho comprati alcuni tarocchi”, ha raccontato Fedez che subito dopo ha aggiunto che l’ex moglie si è accorta in fretta che non si trattava dei peluche originali: “Sono tornati dalla mamma e la mamma gli ha detto che papà compra le cose tarocche”. La faccenda ha avuto degli sviluppi indesiderati per il rapper. Motivo? Ora Leone e Vittoria pare che si siano convinti che ogni cosa che compra sia una brutta copia dell’originale.

“Adesso qualsiasi cosa io compri ai miei figli sono tarocchi”, ha spiegato ridendo il cantante che ha poi precisato che lui non aveva intenzione di acquistare merce contraffatta. “Li ho trovati tarocchi, ma non sapevo che fossero tarocchi”, ha sostenuto Fedez sempre riferendosi all’acquisto dei pupazzetti. A questo punto, nella conversazione si è inserito MrMarra che ha detto che “tarocchi o non tarocchi, c’è sempre il lavoro di una persona dietro…”. “E probabilmente in entrambi i casi minorenne”, ha chiosato Fedez.

I rapporti oggi tra Chiara Ferragni e Fedez

Attualmente i rapporti tra i due ex coniugi sono molto freddi. Dopo la separazione avrebbero mantenuto i contatti soltanto per la gestione dei figli. Nei mesi scorsi, hanno fatto molto rumore le rivelazioni di Corona che ha sostenuto che il rapper, durante il matrimonio, ha avuto per lungo tempo un amante.