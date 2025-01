Fedez contro Corona: “Parlo io, tutta la verità sull’amante e Chiara”

Fedez rompe il silenzio dopo che Fabrizio Corona ha pubblicato dei suoi audio in cui è stato rivelato che ha avuto un’amante durante il matrimonio. Trattasi di Angelica Montini, donna che non fa parte del mondo dello spettacolo. La relazione extraconiugale intrattenuta dal rapper è stata confermata clamorosamente anche da Chiara Ferragni che ha attaccato Corona che ha a sua volta controbattuto, sostenendo che l’influencer cremonese abbia fatto le corna all’allora marito con Achille Lauro. Durante questi giorni di gossip infuocato, Fedez se ne è stato zitto. Ha deciso di parlare durante la serata di venerdì 31 gennaio. Tramite delle Instagram stories ha fornito la sua versione dei fatti che, a una prima analisi, appare alquanto stramba e non del tutto credibile.

“L’idea che io abbia pensato di lasciare mia moglie nel giorno del matrimonio per fuggire dall’altra parte d’Italia è semplicemente ridicola”. Esordisce così Fedez che, quindi, smentisce la ricostruzione che lo voleva sul punto di lasciare Chiara Ferragni poco prima delle nozze perché innamorato di Angelica. Poi le parole al miele per l’ex moglie: “Ho scelto Chiara con convinzione, l’ho amata, l’ho sposata senza esitazioni e abbiamo costruito insieme una famiglia. Nonostante i contrasti rimarrà sempre importante per me perché è la madre dei miei figli“. Ma come? Il rapper ha passato mesi ha pungolare l’ex moglie e ora si pone come l’ex marito comprensivo e tenero?

Spazio poi alla questione relativa alla love story parallela al matrimonio vissuta con Angelica Montini: “Ho incontrato Angelica pochi mesi prima del matrimonio, ci siamo allontanati per concentrarci sulle nostre vite. Mi sono riavvicinato in un momento di difficoltà personale, senza che ci fosse alcun piano premeditato, quando il matrimonio aveva già affrontato crisi profonde che non siamo riusciti a risolvere anche dopo averci provato”.

Fedez è poi andato contro Fabrizio Corona, affermando che è stato un errore fargli delle confidenze private: “Quando Angelica ha deciso di interrompere il nostro rapporto, tra i tanti errori che ho commesso ho condiviso pensieri con Fabrizio e un’amica comune a loro due. Una sciocchezza in un momento di debolezza e fragilità, di cui pago le conseguenze, ma respingo qualsiasi teoria di complotti o manipolazioni”. Tale passaggio è più che controverso: davvero Fedez non conosce il modus operandi di Corona, ossia che non si tiene un cecio in bocca e cerca di monetizzare, come ammesso più volte dallo stesso ex re dei paparazzi, con notizie simili? Veramente il rapper vuole far credere che ha rivelato a Corona dettagli sulla sua vita privata pensando che lui se li tenesse per sé senza costruirci una narrazione? Quanto è credibile tutto ciò? Quasi zero.

“Ho provato ad arginare queste notizie in ogni modo possibile, come posso facilmente dimostrare. Notizie che peraltro mi danneggiano, farei notare”, ha aggiunto Fedez. Altro passaggio la cui credibilità è alquanto sospetta, per usare un eufemismo. Ha fatto di tutto per non fare uscire le notizie che sono uscite? Ha talmente fatto di tutto che ha avuto la brillante idea di parlare delle sue questioni private con Corona. Chissà invece se non avesse fatto di tutto.

Il cantante ha quindi assicurato che da oggi cambierà di parecchio la sua comunicazione in quanto avrebbe compreso che un simile can can mediatico non fa bene né a lui né alle altre persone coinvolte. Alla buonora, viene da dire. “Non sono mai stato un santo – ha scritto -, ma la nostra vita privata non può diventare un pretesto per costruire narrative o per sviare attenzioni da altro. Tutto questo non sta facendo bene a nessuno, né a Chiara, né a me, né alle altre persone coinvolte. Oggi metto un punto”.

“Ho sbagliato, ho pagato, continuerò a pagare, ho forse un po’ imparato. Mi allontano da un modo di apparire che non mi appartiene più (e forse non mi è mai appartenuto). So come funziona questo gioco: per anni ne ho fatto parte, ora penso a me stesso e ai miei figli. Il resto lo lascio a chi ha bisogno di questo tipo di spettacoli. Per quanto possibile, voglio scegliere la realtà”, ha concluso Fedez. Speriamo sia di parola.