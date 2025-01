Lucarelli senza freni: “Fedez chiede a tutti un’info su Chiara: qual è”

Pensavamo di esserci liberati dei teatrini dei Ferragnez e, invece, rieccoli spuntare in ogni dove. Quotidiani nazionali, siti di gossip, trasmissioni tv, programmi radio etc etc si stanno interessando nuovamente a Fedez e Chiara Ferragni dopo che Fabrizio Corona ha rivelato che il rapper ha avuto un’amante per tutto il matrimonio, tale Angelica Montini. Clamorosamente Ferragni ha confermato tale informazione ed è scoppiato il caos. Corona ha poi assicurato che Chiara ha tradito l’ex marito con Achille Lauro. Altro pandemonio. A raccontare nuovi retroscena sull’influencer e sul cantante ci ha poi pensato Selvaggia Lucarelli, colei che giornalisticamente ha fatto deflagrare il ‘Pandoro gate’.

La giornalista, nella sua newsletter ‘Vale Tutto’, ha raccontato di aver appreso che Fedez, da quando ha saputo che l’ex moglie ha cominciato una relazione sentimentale con Giovanni Tronchetti Provera, “è molto agitato”. Motivo di cotanta inquietudine? La gelosia? No. La Lucarelli sostiene che dietro all’irrequietezza del rapper ci sarebbe dell’invidia per questioni economiche. Altrimenti detto, Selvaggia afferma che Fedez soffre il fatto che il nuovo compagno della Ferragni sia economicamente potentissimo, molto più di lui: “Tronchetti Provera è ricco, molto ricco e Fedez non è ricco quanto lui”.

La Lucarelli ha anche rivelato che, secondo le informazioni in suo possesso, il rapper sarebbe assai agitato anche per via delle voci recenti relative a una presunta gravidanza della Ferragni. “Chiede da tempo in giro se sia vero che lei è incinta”, ha spiegato la giornalista. Pare che non lo sia: la stessa Ferragni lo ha smentito di recente, scrivendo una nota stringata e secca a Dagospia. Una Ferragni incinta però c’è veramente, ed è Francesca, sorella di Chiara. Selvaggia ha inoltre riferito che l’influencer cremonese starebbe cercando di superare gli ostacoli di accettazione posti da alcuni membri della famiglia del nuovo fidanzato.

Il punto è questo: la famiglia di Giovanni Tronchetti Provera fa parte di quella elite finanziaria e industriale allergica al gossip e amante della discrezione, della riservatezza e della privacy per quel che riguarda le vicende private. Naturalmente tali valori, con l’ingresso nella family della Ferragni, sono minacciati. Un giorno sì e l’altro pure, inevitabilmente, su magazine e quotidiani compaiono i cognomi Tronchetti e Provera associati a quello della Ferragni per questioni che riguardano il chiacchiericcio rosa. E questo sarebbe inaccettabile per i parenti di Giovanni. Ecco perché Chiara avrebbe qualche problemino di accettazione.